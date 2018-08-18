عمرو دياب

طرح الفنّان عمرو دياب النسخة الكاملة لأغنية "هدد" عبر قناته الرسمية على موقغ يوتيوب، والتي من المقرر أن تكون ضمن الألبوم الجديد الذي سيطرح الأسواق قريبًا "كل حياتي".

أغنية "هدد" من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان وليد الشامي، وتوزيع ومكساج أسامة الهندي، وهكذا تكون هذه الأغنية الثانية التي تحمل توقيع تركي آل الشيخ وكلماته بعد الأغنية الأولى التي صدرت مؤخرًا وهي أغنية الألبوم الرئيسية "كل حياتي".

من ناحية أخرى، يلتقي الهضبة عمرو دياب بجمهوره في الـ24 من آب في حفل جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، وتم تحديد سعر التذاكر والموعد الخاص بالحفل، وسيكون هناك تحضيرات بشكل واسع والعديد من التجهيزات التي تليق بحجم الفنان الكبير عمرو دياب واستقباله.

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