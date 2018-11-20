بعد طول غيبة: جنات تحيي رأس السنة في مصر

جنات تحيي رأس السنة في مصر

تعود المطربة جنات للحفلات مع بداية العام الجديد في (the Guard) في مصر الجديدة، وذلك بعد اختفائها لفترة طويلة عن عالم الفن، حسب موقع العرب اليوم.

ويرجح أن تكشف جنات عن العديد من الأغانى الجديدة التي يضمها ألبومها الجديد المقرر طرحه أول العام المقبل، بعد انتهائها من تسجيل معظم أغانيه.

قدمت جنات أغنية (شعوري ناحيتك) للمطربة وردة وألحان سيد مكاوي، خلال لقائها مع المطرب هشام عباس في برنامجه (شريط كوكتيل) الذي يتم عرضه على شاشة قناة الحياة، ولاقت الأغنية إعجابا كبيرا من الجمهور نظرًا للإحساس الكبير الذي غنت به جنات الأغنية.