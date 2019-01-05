فيديو: جورج وسوف يشهر مسدسه في وجه مذيع لبناني ويُفزعه على الهواء..شاهدوا ماذا فعل به!

جورج وسوف

احتل الفنان جورج وسوف المركز الأول في قائمة المواضيع الأكثر تداولًا على محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الأيام الماضية، وذلك بعد حلوله ضيفًا على إحدى البرامج على شاشة "mtv" اللبنانية، وتصرّفه مع المذيع اللبناني بيار رباط الذي أفزعه على مرآى من الحاضرين داخل الأستوديو.

وظهر في المقطع الذي شاركته القناة عبر حسابها على موقع تويتر الوسوف وهو يشهر مسدسه في وجه المذيع اللبناني، حيث قام سلطان الطرب بإطلاق النار بشكل مفاجئ على بيار رباط الذي تحرك بسرعة الضوء من مقعده خوفًا من الطلقة بشكل لا إرادي، ليتبين فيما بعد أنه عبارة عن مسدس صوت فقط.

وفيما بعد، تسبب هذا الموقف بضحك الجمهور وضيوف البرنامج على اعتبار أنها مزاح فقط من طرف جورج وسوف، الذي استكمل الموقف بشكل طريف وطلب من العاملين في الرنامج أن يحضروا ماء لرباط من أجل تهدئته، وكانت الحلقة قد حملت اسم "الهوى سلطان" نسبة إلى واحدة من أشهر أغاني الوسوف.