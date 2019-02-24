ما هي حقيقة تعرّض الفنانة شكران مرتجى لمحاولة اغتيال؟

شكران مرتجى

تناقل العديد من متابعي الفنانة شكران مرتجى في الآونة الأخيرة أن حادث السير الذي تعرّضت له مؤخرًا هو حادث مدبر ومحاولة اغتيال لها، وذلك بعدما أعلنت عن رفضها للتدني الحاصل في الأوضاع الاقتصادية في سورية ومطالباتها للرئيس بشار الأسد بالعمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطن.

وفي آخر مقابلات الفنانة شكران مرتجى التي ظهرت فيها برفقة الإعلامية رابعة في برنامج "قصة حلم"، نفت كل ما تم تداوله وقالت: " كتار قالوا إن الحادث الذي تعرَّضت له كان محاولة اغتيال.. شو هالسخافة؟.. وأحد إلّي قالوا كده هو في الاتجاه المعاكس.. وأنا سأقول كلمة للجميع بلدي، وشعبي، ورئيسي، وبلدي، وجيشي، والشرطة، وأي حدا سوري خط أحمر".

وتابعت:"يا بعض السخفاء، أنا روحي فداء لسوريا وفلسطين.. والله لو بقدر أطوّع بالجيش هطوع من بكرة.. وأنا لست بحاجة إلى شهرة، أو لأضواء.. أنا طوال سنوات الحرب لم أغادر دمشق رغم سخونة الأحداث، وتعرضي للخطر.. لذلك رجاءً لا حدا يشكك بوطنيتي لسوريا، أو فلسطين".

الجدير ذكره أن شكران مرتجى تعرّضت لحادث سير برفقة ابنة شقيقتها جيلان، وكشفت في وقتها أن سبب الحادث هو العاصفة الثلجية التي ضربت بلاد الشام آنذاك، والتي بدورها أدت إلى حدوث انزلاقات على الطرق وجعلتها تفقد السيطرة على المركبة.

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