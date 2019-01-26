صورة تثير الشكوك حول حمل دينا الشربيني من عمرو دياب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تعود للفنان عمرو دياب و زوجته الممثلة المصرية دينا الشربيني يُرجّح أن تكون التُقطت في دبي.

وأثارت الصورة جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهور دياب وهو يحتضن زوجته ويضع يده على بطنها، بالإضافة الى التورّم الذي ظهر في بعض من أجزاء جسمها، حسب موقع الفن.

وتسائل العديد من متابعيهم عن احتمال حمل الشربيني، لكن في المقابل لم يخرج أي من الثنائي للتعليق على الامر أو نفيه، وانهالت التعليقات على الصورة من قبل المتابعين الذين تمنوا لها حياة سعيدة.