شاهد: دنيا بطمة تشارك جمهورها بأولى خطوات (غزل)

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دنيا بطمة تشارك جمهورها بأولى خطوات (غزل) 2 من 2

لطالما فضلت النجمة المغربية دنيا بطمة أن تشارك متابعيها بكل ما هو جديد لابنتها الوحيدة غزل الترك وها هي تشاركهم باولى خطوات مشيها عبر حسابها الخاص على موقع تطبيق الصور (انستغرام).

أطلت النجمة المغربية دنيا بطمة على الجمهور برفقة ابنتها غزل الترك مرتديتان نفس الأزياء وهي جلابية مغربية باللون الأبيض والوردي من ثم أذهلت غزل الترك متابعي والدتها بخطوات مشيها الأولى الناعمة والتي نالت إعجاب أكثر من 25 ألف متابع في ساعات قصيرة، حسب موقع مجلة ليالينا.

الفنانة دنيا بطمة أرفقت الفيديو والصور بتعليق قالت فيه :(عرفتكم توحشتوها حتى هيا كتحماق عليكم وكتقول لكم عواشر مباركة وغزولة بالجلابة الله يحميها)، و(حبيت نقاسمكم أول خطوات غزولة الحمد لله ما شاء الله تصبحون على ألف خير)، و(ماشاء الله تبارك الله الله يحميها لنا ويحميها من كل عين ما تصلي على النبي).