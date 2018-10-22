هكذا كانت ردّة فعل بريانكا شوبرا على خبر ارتباط ديبيكا ورانفير سينغ رسميًا

بريانكا شوبرا

كانت بداية الأسبوع الحالي حافلة جدًا في بوليوود، ولكن كان خبر ارتباط ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ وإعلانهما عن موعد الزفاف رسميًا هو الأهم والأكثر تداولًا على منصّات التواصل الاجتماعي.

وسارع العديد من مشاهير بوليوود بتقديم التهاني والمباركات للثنائي المحبوب، وكان من بينهم بريانكا شوبرا التي تقيم حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية والتي هنأت أصدقائها بهذه المناسبة السعيدة، بالرغم من أن الأخبار وصلتها بشكل متأخر بسبب أنها خارج البلاد.

وقامت بريانكا شوبرا بالتعليق على دعوة الزفاف الخاصة بالعروسين اللذان قاما بمشاركتها عبر حساباتهما على موقع إنستغرام، وعلّقت قائلة لرانفير سينغ: "تهانينا!!، لقد أصبحت بطلًا" وأضافت "إيموجي" قلب حب لصديقتها ديبيكا، وبهذا أكدت بريانكا بانها لا تزال تحافظ على أصولها وعلاقتها مع أصدقائها في الهند بالرغم أنها تعيش حاليًا في أمريكا برفقة صديقها نيك جوناس.

الجدير بالذكر أن الموعد الرسمي لحفل زفاف ديبيكا ورانفير سيكون في تاريخ 14 و15 نوفمبر، ومن المقرر أن يتم إقامة الحفل في بحيرة كومو الإيطالية بحضور العائلة وعدد من الأصدقاء المقربين.