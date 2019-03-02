مدونة الجمال السعودية عبير سندر تتهم ميريام فارس بالعنصرية

كشفت مدونة الجمال ونجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية عبير سندر، عن انزعاجها من الفنانة اللبنانية ميريام فارس خلال مقابلة تلفزيونية أجريت معها.

فقد وجّهت عبير سندر تهمة الإساءة إلى العرق الأسود لميريم فارس بسبب ظهورها في فيديو كليب أغنيتها (قومي)، ووصفت قيام فارس بصبغ جسدها باللون الأسود بالأمر المهين، حسب موقع دنيا الوطن.

وأضافت أن صبغ الوجه باللون الأسود عرف عبر الزمن كإهانة مقصودة ضدّ أصحاب البشرة السمراء قائلة: (ضايقتني بصراحة).

يذكر أنّ مجموعة من الناشطين عبر مواقع التواصل الإجتماعي قد انتقدوا خطوة فارس هذه، في حين لم ير البعض الآخر فيه أي إساءة.