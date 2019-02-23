شاهد: غادة عبد الرازق تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير

غادة عبد الرازق

شاركت النجمة غادة عبدالرازق جمهورها بمجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير قامت بها مؤخرًا، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات (انستجرام).و ظهرت غادة في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية جيمبسوت أسود، وفردة حلق واحدة، حسب موقع مصراوي.

يذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق تخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسلها (حكاية مره)، من تأليف عمرو عبدالحليم، وإخراج ياسمين أحمد في أولى تجاربها الإخراجية للدراما التليفزيونية، من إنتاج طارق صيام.