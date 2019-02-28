التحقيق مع السعودي فايز المالكي بتهمة (دعم الإرهاب)

ذكرت قناة (روسيا اليوم) أن الأجهزة الأمنية في السعودية استدعت الفنان فايز المالكي، بعد الاشتباه بجمعه أموالا لدعم الإرهاب، حين أعاد نشر تغريدة بحسن نية لأحد الأشخاص، تبين لاحقا أن له صلة بالإرهاب.

وقال الفنان فايز المالكي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في (سنابشات) إنه وبحسن نية، وكعمل يمارسه في فعل الخير، أعاد تغريدة لشخص طلب معونة مالية، لكن تبين لاحقا أن له صلات بالإرهاب، وتم استدعاؤه للتحقيق بسبب هذا، حسب موقع صدى البلد.

وحذر الفنان السعودي مشاهير التواصل الاجتماعي من نشر الحسابات البنكية لمن يخبرونهم أنهم محتاجون للمساعدة والتعامل بحسن نية مع مثل هذه الأمور.

وأوضح المالكي ما حدث معه، موجها رسالة لمتابعيه، حيث قال (خرجت للتو من التحقيق، بسبب عملي الخيري، نشرت حاجة أحد المحتاجين، لكن للأسف لم يكن محتاجا، تبين أن له صلة بالإرهاب وأنا تعاطفت معه بحسن نية ونشرت حسابه البنكي).