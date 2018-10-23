أعضاء فرقة الـ(فور أم) يفكرون جديا بالعودة

قالت الفنانة مها أبو عوف إنها تفكر حاليا فى عودة فريق (الفور إم) الذي كان يشرف عليه شقيقها الفنان عزت أبو عوف في فترة السبعينيات، من جديد وإحياء عدة حفلات لكن مترددين من ذلك، مشيرة إلى أنها تقوم حاليا مع الفريق لإجراء عدد من البروفات، لكن دون تحديد الفترة الذى يعودون من خلالها لجمورهم خاصة الغناء على المسرح له رونقه الخاص.

وأضافت أن هناك جيلا كبيرا تربوا على أغاني الفريق ومازلوا يرددونها حتى الآن وأنها تعشق الغناء، لدرجة أنها غنت في إحدى المرات وكانت مريضة الأمر الذى جعل طبيبها الخاص يعنفها وبعده فضلت الاتجاه إلى طريق التمثيل، حسب اليوم السابع.

يذكر أن (فور إم ) فرقة غنائية مصرية أسسها الفنان عزت أبو عوف مع أخواته منى، مها، منال وميرفت وبعد التغير انضمت لهم مريم بديلة عن منى التى تزوجت وابتعدت في وقتها فى العام 1979 وكانوا يقومون بالبروفات في منزلهم بالزمالك، أحدثت الفرقة نجاحا كبيرا على المستوى المصري والعربي حينها وقدموا عددا من الأغاني الناجحة.