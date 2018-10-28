الفنّانة اللبنانية مايا دياب

انتشرت في الآونة الأخيرة الكثير من الأخبار حول دخول الفنّانة مايا دياب في مفاوضات مع قناة الـMTV اللبنانية، وذلك للعودة إلى تقديم برنامج السهرات الغنائية الذي حظي بشهرة واسعة ومتابعات كثيفة خلال فترة عرضه على مدى أربعة مواسم وهو برنامج "هيك منغني"، حيث كانت آخر حلقاته في عام 2014.

وعلمت بعض المصادر الصحفية الخاصة، بأن الفنّانة مايا دياب وقّعت بالفعل عقدًا رسميًا مع قناة "MTV" اللبنانية، وذلك لتقديم موسم جديد من برنامج "هيك منغني" تحت إشراف المخرج كميل طانيوس.

وأشار مصدر مضطلع بأن التجهيزات التي سيتم وضعها في استوديو البرنامج ستكون بتقنية عالية جدًا، وسيكون هناك الكثير من الفقرات الغنائية الجديدة التي يعمل عليها في الوقت الحالي فريق الإعداد، وبذلك يعود البرنامج بطريقة مودرن وتتناسب مع متطلبات الوقت الحالي للعام 2018.

الجدير بالذكر، أن الفنّانة مايا دياب تحتفي حاليًا بنجاح أغنيتها الأخيرة "يا نور العين" والتي هي بالأصل للفنّان عمرو دياب، حيث أنها أعادت غناءها برفقة كل من فرينش مونتانا ومساري، ولاقت ردود فعل إيجابية من متابعيها، خاصة بعدما قامت بأدائها عندما حلّت ضيفة على مسرح إنتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2018 والتي فازت بها الشابة مايا رعيدي.

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