المحكمة تحدد أولى جلسات محاكمة رانيا يوسف بتهمة نشر الرذيلة

صرح المحامي وحيد الكيلاني أن نيابة الأزبكية قد حددت موعد اول جلسة لمحاكمة الفنانة رانيا يوسف بتهمة الفعل الفاضح وذلك في 12 كانون الثاني /يناير.

ويقول البلاغ ان رانيا يوسف قد قامت بالفعل العلني الفاضح وحرضت باطلالتها على الفسق والفجور وإغراء القصر ونشر الرذيلة، حسب موقع الفن.

واضاف البلاغ ان ما ارتدته الفنانة رانيا يوسف في ختام مهرجان القاهرة السنمائي الدولي يعد انتهاكا كبيراً للقانون ويعاقب عليه وفقا لنص المواد 278 من قانون العقوبات ـ والمادة 1 والمادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة.