بعد نجاحها في (ضد محهول): حقيقة منع لقاء السويداني ابنتها من التمثيل

حقيقة منع لقاء السويداني ابنتها من التمثيل

كشفت الفنانة لقاء سويدان عن حقيقة منعها لابنتها جومانا من التمثيل بسبب الدراسة وذلك بعد نجاحها الكبير الذي حققته في مسلسل (ضد مجهول) العام الماضي مع غادة عبد الرازق.

وقالت لقاء :( لم أمنع ابنتي من التمثيل كما ردد البعض، ولكن فى الفترة الحالية لم تصلها عروض جادة يمكن أن تخوضها، كما أن لديها دراستها في الإعدادية، وبالتالي فهي تعطى أهمية لدراستها لحين تقديم عروض جادة لها)، حسب موقع صدى البلد.

يذكر أن لقاء سويدان تنتظر عرض الجزء الثاني من مسلسل (البيت الكبير) للمؤلف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.