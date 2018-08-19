ثنائية مميزة والجميع متحمّس لرؤيتهما: نادين نجيم وقصي خولي في رمضان 2019

ثنائية رمضان المقبل: قصي خولي، نادين نسيب نجيم

على ما يبدو أن أول الغيث قطرة، وما زال هناك العديد من المفاجآت التي تنتظر الجمهور فيما يخص الموسم الرمضاني المقبل، فبعد أن تم الإعلان عن مشاركة سرين عبد النور بطولة "الهيبة 3" بجانب تيم حسن، كشف الإعلام عن ثنائية مميزة أخرى وهي نادين نجيم وقصي خولي.

وتم تداول الخبر بشكل رسمي على صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بالنجمين قصي خولي ونادين نجيم، حيث أعلنت شركة "الصبّاح للإعلام" عن العمل الفني المنتظر في رمضان المقبل بعنوان "خمسة ونص"، وسيتولى المخرج اللبناني فيليب أسمر إخراج المسلسل.

واستقبل الجمهور هذا الخبر بفرحة وحماس شديد، حيث لم يسبق أن اجتمع كل من قصي خولي ونادين نجيم في بطولة عمل فني.

ومن جهته نشر قصي خولي عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام وكتب معلّقًا: "هذا التفاعل الرائع مع الخبر والمحبة يلي كانت واضحة من خلال كلامكم وتمنياتكم النا بالنجاح بتخلينا نتأكد انو النجاح والمحبة كنز كبير من الله اولا وبعدين منكم غوالينا وحبايبنا وجمهورنا يلي دائما رح نبقى نكبر فيه ونسعى نقدملو كلشي متميز ومهم".

وأضاف: "بهمني كتير خبركم أني متحمس جدا وسعيد بالتعامل مع النجمة ندين نسيب نجيم يلي بحترمها وبحب اجتهادها يلي وصلها لنجومية كبيرة بتأهلها دائما تقدم الجديد والمدروس,وبأذن الله رح نقدم عمل يليق بمحبتكم انتظرونا في رمضان ٢٠١٩ وانتظرو فريق عملنا كاملا والذي سيقدم شي يستحق المتابعة والله ولي التوفيق".

A post shared by Kosai Khauli (@kosaikhaulii) on Aug 17, 2018 at 12:59am PDT

وبدورها علّقت نادين نجيم على الخبر وقالت: " من مسلسل طريق والحمدالله نجحنا وأن شاء الله هل السنة رح تكون مفاجأة كبيرة كلنا حريصين على تقديم الأفضل سعيدة جداً بالتعامل مع النجم قُصي خولي وبالتوفيق لألنا وللكل مسلسل خمسة ونص رمضان ٢٠١٩ ادعولنا".

A post shared by نادين نسيب نجيم-NNN (@nadine.nassib.njeim) on Aug 16, 2018 at 8:53am PDT

الجدير بالذكر أن آخر عمل لنادين نجيم كان في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "طريق"، وآخر عمل كان للنجم قصي خولي أيضًا في رمضان الماضي في المسلسل التاريخي "هارون الرشيد".

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