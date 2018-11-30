اللبنانية نورهان تنجو من التحرش والاعتداء المسلح

اللبنانية نورهان

تعرضت الفنانة اللبنانية نورهان لعملية سطو مسلّح أدّى إلى تحطيم زجاج سيارتها رباعية الدفع، وهي في طريق العودة الى منزلها، في منطقة الجديدة ليلة السبت الماضي، وأثناء توقفها عند إحدى اشارات السير، توقف رجل على دراجته النارية جانب سيارتها وحاول التحرّش بها والتلفظ بكلمات غير لائقة، حسب موقع الفن.

وطلبت منه نورهان الإبتعاد عنها، فتفاجأت بظهور رجل آخر من الجهة الثانية حيث كانت صديقتها تجلس الى جانبها، وسحب السلاح عليهما بغية سرقة سيارتها.

نورهان لم تستوعب هذه اللحظة لبرهة، فضغطت بكل قوتها على زمور السيارة وسارعت الى إغلاق النوافذ والصراخ عاليًّا للفت الإنتباه، فقام المسلحان بتحطيم زجاج السيارة، لكن نورهان كانت أسرع في الهرب منه.