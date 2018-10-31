حسناء الشاشة العربية هبة نور تعود في عمل فني جديد بعد غياب 4 سنوات!

الممثلة السورية هبة نور

بعد غياب 4 سنوات عن الساحة الفنّية و الأعمال الدرامية، أطلت الفنّانة الجميلة هبة نور من جديد من خلال آخر مقابلة أجرتها مع مجلة سيدتي، وأعلنت من خلالها عن تحضيرها لعودة فنّية قوية تليق بجمهورها ومحبيها في الوطن العربي.

وكشفت صاحبة الإطلالة الساحرة عن تحضيرها في الفترة الأخيرة للعمل الفني الذي ستطل من خلاله من جديد على الشاشة، وهو مسلسل جديد بعنوان "الحرملك" من إنتاج شركة كلاكيت وبتوقيع المخرج تامر إسحق، وسيشاركها في هذا العمل نخبة من ألمع نجوم الدراما السورية.

وشاركت هبة نور هذه الأخبار من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، حيث تركت تعليقًا قالت فيه: " سعيدة بعودتي من خلال مسلسل #الحرملك مع أهم النجوم السوريين وطبعاً العمل رح يكون من إنتاج #كلاكيت الشركة المميزة دائماً بحرفيتها وأعمالها الناجحة لصاحبها السيد إياد النجار ومن إخراج الأستاذ والصديق #تامر_اسحاق اللي شهادتي فيه مجروحة طبعا و من قلبي بستمتع بالعمل معو .. يارب التوفيق للجميع وانشالله بتكون بداية خير ...".

الجدير بالذكر، أن الفنّانة السورية هبة نور بدأت مسيرتها الفنّية في عام 2007 عندما شاركت في الفيلم المصري المشهور للفنّان الكوميدي محمد هنيدي "عندليب الدقي" وكانت بدور "جومانا"، ومن آخر أعمالها "بقعة ضوء" في عام 2014 بالإضافة إلى مسلسل "وجوه وراء الوجوه".