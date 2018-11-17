بسبب موقفها من سعد لمجرد: هند صبري تتلقى تهديدات بالاغتصاب!

هند صبري

كشفت النجمة التونسية هند صبري أنها تلقت تهديدات مستمرة ودعوات أن تغتصب هي وابنتيها من قبل جمهور سعد لمجرد، بعد ان شاركت تغريدة ضده عبر حسابها الرسمي على (تويتر) عقب اتهامه بتهمة الاعتداء الجنسي للمرة الثانية، حسب موقع دنيا الوطن.

وخلال ندوة عن التحرّش شاركت فيها صبري ضمن فعاليات مهرجان قرطاج السينمائي، قالت إنّها دافعت عن المجرد خلال اعتقاله للمرة الأولى، إلا أن اتهامه للمرة الثانية دفعها إلى التعبير عن رأيها في تغريدة كتبت فيها: (كنت من الناس الذين استبعدوا اتهامه الأول، لكن التكرار قتل الشك، هذا الشاب استهتر بنفسه وبجمهوره ولا يستحق أن يكون نجما أو قدوة لأحد).