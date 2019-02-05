هيفاء وهبي تشوق جمهورها لمفاجأة كبيرة

هيفاء وهبي

أثار منشور للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي على موقع (انستجرام)، الكثير من الضجة والتساؤلات حول المفاجأة التي أعلنت عنها النجمة اللبنانية.

و أبقت هيفاء وهبي جمهورها في حالة ترقب وتشوق وذلك بإرفاقها صورة لسحاب حفر عليه حرفي W وH وهما أول حرفي اسم هيفاء واسم عائلتها وهبي= باللغة الإنجليزية وكتبت: (ما عم بيخلوني احكي.. بس كل اللي فيي قلكن ياه إنو قريبًا قريبًا جدًا)، فيما أبقت المفاجأة سراً عن جمهورها، حسب موقع سوا.