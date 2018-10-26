بعد الاعتذار عن تكريمها: تعرف على وضع الهام شاهين الصحي

وضع الهام شاهين الصحي

لم تتمكن النجمة المصرية إلهام شاهين من السفر إلى السودان للمشاركة في مهرجان الخرطوم للفيلم العربي، والذي كان من المقرر أن تكرم فيه.

والسبب وراء غياب شاهين عن هذا المهرجان هو تعرضها لأزمة صحية، إذ عانت خلال الأيام الماضية من ألم شديد في الركبة، ولكنها بدأت في التعافي بعد أن تلقت العلاج اللازم، حسب موقع مجلة لها.

ومن المقرر أن تخضع إلهام شاهين الفترة القادمة لبعض الفحوصات من أجل الإطمئنان على صحتها بشكل أكبر.