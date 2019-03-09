ما هي حقيقة وفاة ماجد المهندس في حادث سير في السعودية؟

ماجد المهندس

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، أخبارا تفيد بوفاة الفنان ماجد المهندس جراء تعرضه لحادث سير في المملكة العربية.

وأكد الفنان راشد الماجد، أن كل الأخبار المتداولة بشأن وفاة الفنان ماجد المهندس غير صحيحة، داعيا الجميع إلى عدم تناقل مثل هذه الأخبار التي تهدف إلى التشويش.

وشدد راشد الماجد على ان الفنان ماجد المهندس يتمتع بصحة جيدة وعافية وانه الان يمارس حياته بشكل طبيعي، نافيا انباء وفاته جراء حادث سير، حسب موقع الخليج 365.

واثارت هذه الشائعة التي تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا، إذ عبر الكثيرون عن صدمتهم من هذا الخبر حول وفاة ماجد المهندس، وذلك قبل أن تصدر أي جهة مقربة من الفنان أي توضيح.