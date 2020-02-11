10 نشاطات مجانيّة في دبي هذا الشهر

تشتهر دبي بتجاربها الرائعة ومطاعمها الفاخرة، ومع ذلك، ليس من الضروري صرف الكثير من الأموال للاستمتاع بأروع الأوقات فيها. استعدّوا لقضاء لحظات مُميّزة في دبي بميزانيّة قليلة، حيث يمكنكم زيارة المعالم السياحية العديدة وحضور الفعاليات الرياضات الحماسية مجاناً، وغير ذلك الكثير.

1. مباريات البولو

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مع بدء العام الجديد، ينطلق موسم البولو في منتجع ونادي الحبتور للبولو حيث تتنافس أبرز الفرق والخيول ضمن الكأس الفضي حتى 7 فبراير، وضمن كأس البولو للمحترفين من 10 إلى 14 فبراير. شاهدوا هذه المباريات المجانيّة التي تستمر حتى شهر أبريل، ولكن ننصحكم بالوصول باكراً فالأماكن محدودة.

2. نزهة في الحديقة

امضوا يوماً من أيام الشتاء في إحدى حدائق دبي العامة واستمتعوا بالأجواء الرائعة. تتميّز هذه الحدائق المجانية بالهدوء والمناظر الطبيعية الرائعة. لا تفوّتوا زيارة حديقة شاطئ الممزر، التي تضمّ مناطق مُخصّصة للشواء والنزهات، أو الحدائق الأخرى مثل حديقة الخور وحديقة الصفا.

3. يوغا على الشاطئ

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​تُعد ممارسة اليوغا في الصباح من أفضل الطرق لبدء اليوم بنشاط وحيويّة. تنفّسوا بعمق قرب المياه الزرقاء على أحد الشواطئ الرائعة في دبي، بدءاً من "كايت بيتش" وصولاً إلى شاطئ القصر الأسود. يُمكنكم القيام بهذه التجربة بشكل منفرد أو الانضمام إلى عشاق اليوغا ضمن فعالية "إكس يوغا" المجانية التي تمتدّ على مدى يومين، وتقدّم حصصاً ونشاطات تحت إشراف مدرّبين محترفين.

4. شاهدوا الرياضات المائيّة

استيقظوا باكراً لتستمتعوا بمنظر شروق الشمس ولتشاهدوا الرياضات والمسابقات المائية من الشاطئ مجاناً. من هذه النشاطات الرياضية سباقات المراكب التراثية ذات الـ22 قدماً، أو سباق القفال للمسافات الطويلة، أو عروض الطائرات الورقية.

5. تنقّلوا بين المعارض الفنية في السركال أفنيو

يُعدّ السركال أفنيو مركزاً للفن المعاصر في دبي، كما يستضيف العديد من الحفلات الموسيقية الحيّة والمتاجر المؤقتة. الدخول إلى المكان مجاني، حيث يمكنكم الاطلاع على أبرز المعارض الفنية مثل الخط الثالث ولاوري شبيبي وغاليري أيام وغيرها، أو زيارة إحدى المقاهي لتذوّق القهوة الطازجة والمحضّرة يدوياً.

6. استكشفوا أفخر أنواع السجّاد

ننصحكم بزيارة واحة السجاد في مرسى ميناء راشد للاطلاع على مجموعة متنوّعة من المنتجات المُميّزة من باكستان والصين وغيرهما، والتي أبدعها حرفيون موهوبون بطرق تقليدية. استكشفوا التصاميم الكلاسيكية والمعاصرة، سواء كنتم ممن يستمتعون بجمع القطع الفنيّة، أو ترغبون بإضفاء لمسة مميّزة على منزلكم، أو حتى تودّون الاطلاع على التقاليد من مختلف أنحاء العالم.

7. تجوّلوا في واجهة الجدّاف المائية

استكشفوا حديقة المنحوتات في واجهة الجدّاف المائية، الحديقة الخارجية الأولى من نوعها في الإمارات والمخصّصة للفنون ولعرض المنحوتات ضمن أجواء معاصرة. تتمتّع الحديقة بإطلالة خلابة على خور دبي وعلى مركز جميل للفنون. تجوّلوا في المركز واكتشفوا الفنون من الشرق الأوسط إلى جنوب آسيا ضمن ثلاثة طوابق من المعارض الفردية والجماعية. وأثناء تواجدكم هناك، استكشفوا المكتبة والطابق العلوي الذي عادة ما يستقطب الفنانين.

8. سباقات الخيل

يتميّز مضمار ميدان بكونه وجهة معاصرة تستضيف موسم سباقات الخيل سنوياً. تضمّ هذه الوجهة أيضاً متحفاً لسباقات الخيل ومعرضاً فنياً وفندقاً من فئة الخمس نجوم وملعب جولف بتسعة حفر ومطاعم فاخرة. يمتد المسار على مسافة أكثر من ميل ويتّسع المكان لنحو 80 ألف متفرّج. يمكنكم مشاهدة كل ذلك مجاناً خلال كرنفالات كأس دبي العالمي من المنصة الرئيسية. تابعوا جدول فعاليات دبي للاطلاع على المواعيد.

9. اكتشفوا دبي القديمة

لا يزال حي الفهيدي التاريخي، الذي كان في السابق مركزاً لتجارة الأقمشة واللؤلؤ، يحافظ على هندسته وأجوائه التقليدية وبساطته. تجوّلوا في ممرّات هذه المنطقة، واستكشفوا السوق الحيوي وتذوّقوا المأكولات الإماراتية التقليدية في أحد المقاهي. اطّلعوا أيضاً على حصن الفهيدي الذي شُيّد عام 1787، وبات مقرّاً لمتحف دبي.