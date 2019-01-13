12 نشاطاً مجانيّاً في دبي!

الكثير من المرح بأسعار منخفضة (Shutterstock)

تحتضن دبي العديد من النشاطات الرائعة بدءاً من الفعاليات الصحراوية ووصولاً إلى التجارب الفنية المجانية. فإذا كنتم ترغبون بقضاء أوقات ممتعة، إليكم خياراتنا لأبرز 12 نشاطاً مجانياً في دبي مثل النزهات، وأمسيات الأفلام، والفعاليات العائلية.

زوروا المعارض الفنية في السركال أفنيو

يستضيف السركال أفنيو، وجهة الفن المعاصر في دبي، مجموعة من عروض الموسيقى والمعارض والأكشاك. الدخول إلى هذا الحي مجاني، حيث يمكنكم استكشاف المعارض المتنوعة في صالات العرض مثل الخط الثالث، ومؤسسة جان بول نجار، وغاليري أيام، أو الاسترخاء في أحد المقاهي المعاصرة.

استكشفوا سوق مدينة جميرا

يستوحي سوق مدينة جميرا تصميمه من الأسواق العربية التقليدية القديمة، ويتضمن مجموعة من المتاجر والأكشاك التي تبيع المشغولات اليدوية والتذكارات. يعود تصميم المكان بالزوار إلى زمن مضى من خلال تصميمه وهندسته، إلا أنه يتضمّن أيضاً لمسات من التجارب المعاصرة. تجوّلوا في هذه الوجهة الرائعة واكتشفوا مجموعة من الأماكن ووجهات الترفيه. يمكنكم أيضاً التوجّه إلى بحيرة السلاحف في فندق جميرا النسيم المجاور لإطعام السلاحف أيام الأربعاء، أو الاستمتاع بمشاهدة غروب الشمس مع خلفية رائعة للخليج العربي وبرج العرب.

وفي هذه الأيام، يستضيف سوق مدينة جميرا أمسيات خاصة أيام الأحد، والإثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والجمعة حتى نهاية شهر أبريل. يتخلّل هذه الأمسيات موسيقى حية، وأمسيات جاز، وألعاباً لوحية، وعروضاً ترفيهية.

مركز جميل للفنون

استكشفوا التراث الغني والمتنوّع للفنون في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا في مركز جميل للفنون الذي افتتح أبوابه حديثاً. زوروا المعارض الفنية لفنانين معروفين وناشئين والتي تمتد على ثلاثة طوابق، أو قوموا بنزهة في إحدى الحدائق الثمانية الصديقة للبيئة. يمكن للزوار أيضاً استكشاف المكتبة الخاصة بالمركز والطابق العلوي الذي يرتاده الفنانون. يقع مركز جميل للفنون بمحاذاة حديقة واجهة الجداف المائية للمنحوتات، المخصصة للفنون. تقع الحديقة على خور الجداف، حيث تتجانس الهندسة المعمارية مع الطبيعة بشكل رائع.

مغامرات صحراوية في المرموم

هل ترغبون في استكشاف الصحراء؟ تُعدّ محمية المرموم الوجهة الأمثل لعيش تجربة صحرواية رائعة. تعرّفوا على هذه الطبيعة الرائعة على متن دراجة هوائية في مسار القدرة للدراجات، أو قوموا بتجربة الانزلاق على الرمال. وتُعدّ هذه الوجهة أيضاً مكاناً رائعاً للنزهات مع العائلات والأصدقاء. وللمزيد من المغامرة، يمكنكم أيضاً متابعة سباقات الهجن في المرموم، المليئة بالمنافسة والمتجذّرة بالتراث.

سباقات الخيل في مضمار ميدان

يستضيف مضمار ميدان سنوياً أبرز سباقات الخيل في المنطقة خلال موسم السباقات. وتحتضن الوجهة ذات الهندسة والتصميم المعاصر والتي تتسّم بالفخامة متحفاً لسباقات الخيل، ومعرضاً فنياً، وفندق خمس نجوم، وملعباً للجولف، ووجهات مذاقية راقية. أما المضمار نفسه فيبلغ طوله أكثر من ميل، ويتّسع لـ80000 متفرّجاً. يمكنكم عيش هذه التجربة الرائعة مجاناً خلال "كرنفال كأس دبي العالمي".

تسوّقوا في الأسواق الخارجية

لا شك في أن الطقس الرائع يترافق مع الطعام والأجواء الرائعة. وتضم دبي العديد من الوجهات الخارجية التي تناسب النزهات والتسوّق في الهواء الطلق، لتمضية أروع الأوقات في نهاية الأسبوع. وفي هذا الإطار يستضيف باي أفنيو في الخليج التجاري سوق المزارعين حيث يمكنكم التسوّق من مجموعة من المنتجات العضوية، والمخبوزات الطازجة، والمشغولات اليدوية. الدخول مجاني، لذا يمكنكم اصطحاب العائلة والأطفال للاستمتاع بالرسم على الوجوه وبالنشاطات الترفيهية.

أمسية الأفلام في سينما عقيل

تعرض سينما عقيل، وجهة الأفلام المستقلة الدائمة الأولى في دبي والتي تقع في السركال أفنيو، مجموعة من الأفلام المتنوعة لمخرجين من مختلف أنحاء العالم. معظم عروض الأفلام ليست مجانية، إلا أن سينما عقيل تعرض بشكل مستمر أفلاماً مجانية وفقاً لمواضيع معينة. اطلعوا على جدول فعاليات دبي لمعرفة مواعيد الأفلام السينمائية المجانية.

8. أروع الرياضات المائية

يُعد الخليج العربي ملعباً طبيعياً للرياضات المائية، حيث يستقطب العديد من المنافسات والرياضيين من كل أنحاء العالم للمشاركة في مجموعة من الرياضات المائية. ويستضيف نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مجموعة من البطولات مثل، تحدي ركوب الأمواج بالطائرات الورقية، وبطولة السفن الشراعية، وسباق الإمارات للدراجات المائية، وغيرها. تُقام هذه الفعاليات في الصباح الباكر، وهي مفتوحة أمام الجميع لعيش أجواء المغامرات.

9. الاسترخاء على الشاطئ

لا تقتصر الشواطئ في دبي على الشمس والرمال والماء، فإذا توجهتم إلى شواطئ مثل "كايت بيتش"، أو "لا مير" أو "ذا بييتش في جي بي آر"، ستجدون ما هو أكثر من ذلك بكثير. تحتضن هذه الوجهات مطاعم مميزة، وعروضاً ترفيهية، ونشاطات مائية وغير ذلك الكثير. وعلى الرغم من أن بعض هذه النشاطات، مثل "إكس دبي سلينغ شوت" ليست مجانية، إلا أنها تضفي أجواءً رائعة لمرتادي الشاطئ المجاني، حيث يمكنكم الاسترخاء والاستمتاع مع العائلة والأصدقاء.

جولة في هلال نخلة جميرا

يُعدّ هلال نخلة جميرا المكان الأمثل للاستمتاع بمنظر أفق مرسى دبي. يمكنكم التنزّه على الممشى الممتد لمسافة 11 كيلومتر لمشاهدة المناظر البانورامية الرائعة حيث تلتقي دبي بالخليج العربي. أما إذا كنتم من عشّاق الرياضة، فيمكنكم القيام ببعض الجري وسط الإطلالات الخلابة، أو المشاركة في إحدى الفعاليات الرياضية التي تستضيفها هذه الوجهة المميزة. يمكنكم زيارة هذا المكان الرائع للقيام بنزهة، أو للجري، أو للجلوس والاسترخاء.

نزهة في برج خليفة

تتوسّط حديقة برج بارك كل من دبي مول وبرج خليفة، وتُعدّ من أبرز وجهات داون تاون دبي. تستضيف هذه الوجهة العديد من الحفلات الموسيقية لأبرز النجوم، بالإضافة إلى سوق حاويات الأزياء، والذي يُعد إحدى فعاليات مهرجان دبي للتسوّق. يمكنكم أيضاً تحضير سلة من الوجبات الخفيفة، والتوجه إلى الحديقة مع العائلة والأصدقاء للاستمتاع بنزهة مميزة حيث يمكن للأهل الاسترخاء بينما الأطفال يلعبون ويركضون.

12. اكتشفوا تاريخ الإمارات

لا يزال حي الفهيدي التاريخي، والذي كان في السابق مركزاً لتجارة المنسوجات واللؤلؤ يحافظ على إرثه التاريخي وتصميمه المعماري التقليدي وأجوائه البسيطة. تجولوا داخل الأزقة واستكشفوا سوق الأقمشة وتذوّقوا المأكولات الإماراتية التقليدية في أحد المقاهي الموجودة هناك. لا بدّ أيضاً من استكشاف حصن الفهيدي التاريخي والذي تم بناؤه عام 1787، والذي يضم متحف دبي ومقتنياتٍ تاريخية ثمينة. وخلال شهر مارس، سيستضيف الحي التاريخي احتفالات وفعاليات ثقافية مع معرض سكة الفني الذي يستمر على مدى أسبوع، وهي فعالية ثقافية تحتفي بالفنانين من المنطقة.