18 مليون مشاهدة في أسبوع لجديد تامر حسني (ناسيني ليه)

حققت أغنية (ناسيني ليه) للنجم تامر حسني من تحقيق حوالى 18 مليون مشاهدة منذ طرحه من أسبوع عبر قناته الرسمية على (يوتيوب) ، والأغنية من كلمات تامر حسين، وتوزيع تامر على، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومونتاج عمرو عاكف، ومكساج هاني محروس، والكليب فكرة تامر حسني، ومن إخراج سعيد الماروق، حسب موقع اليوم السابع.

يذكر أن آخر أعماله هو ألبوم (عيش بشوقك) الذي حقق نجاحًا كبيرًا وأيضًا فيلم (البدلة) الذيى حقق نجاحًا جماهيريًا كبير، حيث شاركه في بطولته أمينة خليل وأكرم حسني وحسن حسني ودلال عبد العزيز وماجد المصري.