5 لحظات ندم في حياة أصالة نصري!

استضافت الإعلامية عايشه عثمان في أولى حلقات برنامجها عايشه شو المطربة السورية أصالة نصري، لتكشف 5 لحظات ندم في حياتها وهم:

1- علاقتها بـأنغام، وأكدت أنها عملت بلوك لأنغام، لأنها أعطتها حبًا لم تكن تستحقه

2- زواجها الاول، والذي وصفته النجمة بأسوأ مرحلة في حياتها

3- أغنية كبّرتك على سيدك، وبررت ذلك بأنها ليس بها أي شيء من شخصيتها.

4- الإسراف في مشاعر الحب والزعل

5- الاندفاع في معرفة الأشخاص الخطأ

واستدرجت الإعلامية عايشه عثمان ضيفتها لتطلق تصريحات نارية من بينها اعتراف أصالة بإعجابها بألبوم أنغام الأخير رغم الخلاف الواقع بينهما، وأكدت أن علاقتهما لن ترجع مرة أخرى أبدًا وصرّحت "اللي صار ما فيه اعتذار"، وعن زيادرحباني قالت "لا أحب الهمجية بالفن، ولو هو ابن فيروز فكلنا أولاد فيروز"، وعن سر تألقها قالت "تفاصيل شعوري هي من صنعت اسمي وليس صوتي"، وعن سر رفضها لأغنية الكاتب مدحت العدل الناس العزاز قالت "شعرت أن الأغنية تهين الأهل، وأنا أهلي عندي رقم 1".

يعرض برنامج "عايشه شو" على قنوات القاهرة والناس، النهار، الحوار التونسي يومياٌ في رمضان الساعة 09:00 مساء بتوقيت القاهرة

للمزيد من قسم أجدد خبرية: