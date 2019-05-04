جنات تستقبل طفلتها الأولى..وتفاجئ الجمهور بالاسم الذي اختارته لها!

رزقت الفنانة جنات وزوجها المحامي المصري محمد عثمان، بطفلتهما الأولى، وذلك بعد مرور 3 أشهر فقط على إعلانها عن حملها عبر حسابها على موقع إنستغرام، وتلقت خلال الساعات الماضية التهنئات والمباركات من أصدقائها وجمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المفاجأة بالاسم الذي اختارته جنات لمولودتها الأولى، حيث اختارت لها نفس اسمها "جنات"، وهو ما أثار إعجاب الكثير من متابعيها ومحبيها، ولاقى تفاعلًا لافتًا عبر صفحتها على إنستغرام.

وتستقر حاليًا الفنانة المغربية في مصر برفقة زوجها المحامي محمد عثمان، منذ زواجهما في عام 2017، ولم تغب الفترة الماضية بسبب حملها، حيث أحيت العديد من الحفلات الغنائية، وشاركت جمهورها العديد من الصور في الآونة الأخيرة، آخرها صورتها برفقة الفنان المصري تامر عاشور.

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