MBC لا تعلم ماذا تفعل مع علا الفارس.. ايقاف دائم أم مؤقت؟!

أوقفت مجموعة mbc الاعلامية المذيعة الأردنية علا الفارس عن العمل بعد يوم واحد على عودتها من إيقاف سابق، استجابة للرأي الشعبي السعودي القدم من "تويتر"، وذلك لظنهم أنها أساءت لهم بتغريدة.

واعتبر المغردون أنَّ عودة المذيعة تبدو كأنها مكافأة لها على الإساءة للشعوب العربية، كونها تمثل تجاوزًا كان من المفترض أن تحاسب عليها.

وأوضحت المصادر موقع "عاجل" أنَّ قرار الإيقاف، جاء استجابة للغضب الشعبي الذي رافق عودة الفارس إلى الشاشة، وأن رصدًا لردود فعل المشاهدين أكّد أنّ استمرار المذيعة الأردنية يضرّ بالمجموعة.

وكانت الفارس قدر غردت: "ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة إسرائيل عبثًا، فبعد زيارته لنا تأكد أنّ العرب سيدينون الاعتراف الليلة ويغنون غدًا هلا بالخميس".