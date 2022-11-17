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The Princess Diaries يعود بجزء ثالث.. ماذا عن بطلة الفيلم آن هاثواي؟

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 17 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 07:10
The Princess Diaries
The Princess Diaries

حقق الفيلم الشهير The Princess Diaries نجاحًا كبيرًا منذ عرض الجزء الاول منه خلال عام 2001، حيث تبعه الجزء الثاني من الفيلم ليحقق النجاح ذاته خلال عام 2004، ويعتبر من أبرز الأفلام العالمية التي تحظى بشعبية كبيرة حتى يومنا الحالي.

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اصدار الجزء الثالث من The Princess Diaries

يبدو واضحاً أنه وبسبب النجاح الذي حققه الجزء الاول من الفيلم والجزء الثاني أكّدت منصة ديزني بأن الفيلم سيعود من جديد بجزء ثالث منه وذلك بحسب مصادر اخبارية مؤكّدة.

وكشف المصدر بان منصة ديزني العالمية تقوم بالعمل على الجزء الثالث من الفيلم، حيث أنه سيستكمل القصة التي كانت في الجزء الأول والثاني منه.

بالاضافة الى أن كاتبة الجزء الثالث من فيلم  The Princess Diaries ستكون هي الكاتبة "أدينا موكرجي" وهي نفسها التي سبق وأن كتبت نص  Supergirl وReacher.

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حقيقة عودة آن هاثواي الى بطولة The Princess Diaries

لم تؤكّد النجمة الهوليوودية الشهيرة "آن هاثواي" عن عودتها ومشاركتها في الجزء الثالث من فيلم Princess Diaries كما لم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بالعمل.

وخلال وقت سابق كشفت آن هاثواي في مقابلة صحفية بأنها مستعدّة للعودة الى سلسلة افلام The Princess Diaries وهي من الممكن أن تعود للفرصة للعمل مع جوليان أندروز.

في المقابل عبر الجمهور عن حماستهم لوجود جزء ثالث من الفيلم مطالبين بأن يتم الاتفاق مع النجة آن هاثواي 

كلمات دالة:آن هاثواياخبار المشاهيراعمال المشاهيرتصريحات المشاهيرThe Princess Diaries

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