World Music Awards تهنىء أصالة بعيد ميلادها

احتفلت صفحة جائزة World Music Awards بعيد ميلاد النجمة السورية أصالة نصري، الذي وافق عيد ميلادها أمس 15 مايو/ايار. ونشرت صفحة الجائزة العالمية عبر (فيسبوك)، صورة للفنانة السورية، صحبتها بتعليق: (عيد ميلاد سعيد لنجمة سوريا الجميلة أصالة)، حسب موقع اليوم السابع.

واحتفلت أصالة بعيد ميلادها، بفيديو لايف عبر الإنترنت مع الجمهور، حيث شاركت صولا الجمهور احتفالها بهذه المناسبة السعيدة فى ظل قيود العزل المنزلي المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، التي حرمها هذا العام من تنظيم حفل يحضره أفراد العائلة والأصدقاء.