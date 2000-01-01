تشكيلة ألمانيا المتوقعة أمام المجر اليوم في دوري الأمم الأوروبية

منشور 11 حزيران / يونيو 2022 - 11:53
ألمانيا تتطلع للتغلب على المجر اليوم (المصدر: أ ف ب)
ألمانيا تتطلع للتغلب على المجر اليوم (المصدر: أ ف ب)

يواجه منتخب ألمانيا مستضيفه المجري (هنغاريا) اليوم السبت على أرضية ملعب بوشكاش آرينا ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة A3 لدوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة بين ثالث المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين مع منتخبي إيطاليا بطل أوروبا وإنجلترا، وصاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط من انتصار على إنجلترا وخسارة أمام إيطاليا مساء اليوم السبت في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة ألمانيا المتوقعة أمام المجر اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: هانزي فليك.

حراسة المرمى: مانويل نوير.
خط الدفاع: تيلو كيهرير، نيكلاس سوله، أنتونيو روديغر، ديفيد راوم.
خط الوسط: يوشوا كيميش، إيلكاي غوندوغان، كاي هافيرتز، توماس مولر، ليروي ساني.
خط الهجوم: تيمو فيرنر.

كلمات دالة:منتخب المجرمنتخب ألمانيادوري الأمم الأوروبية

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