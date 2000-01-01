تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام أجاكسيو اليوم في الدوري الفرنسي

منشور 21 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 11:48
باريس سان جيرمان يواجه أجاكسيو اليوم (المصدر: أ ف ب)
باريس سان جيرمان يواجه أجاكسيو اليوم (المصدر: أ ف ب)

يلاقي باريس سان جيرمان مستضيفه أجاكسيو اليوم الجمعة على أرضية ملعب فرانسوا كوتي لحساب الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الفرنسي (ليغ 1).

وتقام المباراة بين الباريسي متصدر الترتيب العام برصيد 29 نقطة، ومستضيفه صاحب المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن متابعة هذه المواجهة عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق جواد بدة.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام أجاكسيو اليوم في الدوري الفرنسي (بطريقة 4-3-1-2)

المدرب: كريستوف غالتيه.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.
خط الدفاع: أشرف حكيمي، نوردي موكيلي، ماركينيوس، خوان بيرنات.
خط الوسط: فيتينيا، ماركو فيراتي، فابيان رويز، ليونيل ميسي.
خط الهجوم: بابلو سارابيا، كيليان مبابي.

كلمات دالة:باريس سان جيرمانأجاكسيوالدوري الفرنسي

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