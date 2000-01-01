يستضيف يوفنتوس خصمه إمبولي اليوم الجمعة على أرضية ملعب آليانز في افتتاح منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وتقام المباراة بين البيانكونيري ثامن الترتيب العام برصيد 16 نقطة، وضيفه صاحب المركز العاشر برصيد 11 نقطة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذا اللقاء عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق حازم عبد السلام.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام إمبولي اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 3-5-2):

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو، ليوناردو بونوتشي، أليكس ساندرو.

خط الوسط: خوان كوادرادو، ويستون ماكيني، مانويل لوكاتيلي، أدريان رابيو، فيليب كوستيتش.

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش، مويسه كين.