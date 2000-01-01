تعرف على سعر الذهب اليوم في العراق الجمعة 21 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في العراق الجمعة 21 أكتوبر، انخفاضاً طفيفاً في مستهل تعاملات اليوم الصباحية، تناسباً مع تراجع المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند مستوى 1621.90 دولار للأوقية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 76416.10 دينار عراقي، ما يُعادل 52.15 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم الجمعة 21 أكتوبر في العراق عند 70048.09 دينار عراقي، ما يُعادل 47.81 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في العراق

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 66864.09 دينار عراقي، ما يُعادل 45.63 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في العراق عند 57312.08 دينار عراقي، ما يُعادل 39.11 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة في العراق

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 44576.06 دينار عراقي، بما يُعادل 30.42 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة في العراق

وصل سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2376540.81 دينار عراقي، بما يُعادل 1621.90 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة في العراق

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 21 أكتوبر في العراق عند 76488039 دينار عراقي، بما يُعادل 52389 دولار.