تعرف على سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022

تراجع سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، مع بداية التعاملات المبكرة صباح اليوم الجمعة تناسباً مع تراجع المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند 1621.90 دولار للأوقية.

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 21 أكتوبر

من خلال السطور التالية نعرض لكم تقريراً عن متوسط سعر الذهب في السعودية اليوم بالريال السعودي لمختلف أعيرة الذهب (الأسعار العالمية):

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية: 196.00 ريال سعودي، ما يُعادل (52.15 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية: 179.67 ريال سعودي، ما يُعادل (47.81 دولار).

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية: 171.50 ريال سعودي، ما يُعادل (45.63 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية: 147.00 ريال سعودي، ما يُعادل (39.11 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية: 114.34 ريال سعودي، ما يُعادل (30.42 دولار).

سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم الجمعة 21 أكتوبر

بلغ سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم الجمعة عند : 6095.71 ريال سعودي، ما يُعادل (1621.90 دولار).

سعر الجنية الذهب في السعودية اليوم الجمعة 21 أكتوبر

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة في السعودية عند 1378 ريال سعودي، وهو ما يُعادل (366.73 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية

جاء سعر كيلو الذهب في السعودية اليوم الجمعة عند 196923 ريال سعودي، ما يُعادل (52389 دولار).