جدول مباريات اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى مواعيد أهم المباريات اليوم والقنوات الناقلة.

وتستمر اليوم المواجهات خلال فترة التوقف الدولي، حيث يلتقي منتخب الديوك الفرنسي مع نظيره الدنمارك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية، وأيضًا هناك مواجهة قوية في نفس البطولة ستجمع بين منتخب بلجيكا ومنتخب هولندا.

على صعيد آخر، يلتقي نادي الزمالك المصري اليوم مع نادي إيليكت التشادي في إطار إياب مباريات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، حيث تفوق الزمالك في الذهاب حينما لعب الأسبوع الماضي على أرض النادي التشادي.

جدول مباريات اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة

دوري الأمم الأوروبية – الجولة السادسة

الدنمارك ضد فرنسا – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: UEFA TV

هولندا ضد بلجيكا – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: UEFA TV

ويلز ضد بولندا – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: UEFA TV

النمسا ضد كرواتيا – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: UEFA TV

دوري أبطال إفريقيا – الدور 32

الزمالك ضد إيلكيت سبورت – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ONTIMESPORT 1

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

دوري الأمم الأوروبية: إيطاليا تهزم إنجلترا والمجر تتفوق على ألمانيا