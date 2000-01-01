جماهير برشلونة تصوت حول رحيل رافينيا

البوابة - يدرك أنصار برشلونة أن النادي مطالب ببيع بعض اللاعبين بعد نهاية الموسم الحالي تماشياً مع قوانين اللعب المالي النظيف وتعليمات رابطة الدوري الإسباني.

وليس واضحاً بعد هوية اللاعبين الذين سيعمل البارسا على بيعهم، إلا أن التوقعات تشير إلى تصدر اسمي البرازيلي رافينيا والإسبانيين آنسو فاتي وفيران توريس للقائمة المبدئية.

وطرحت صحيفة "سبورت" المقربة من النادي الكتالوني استفتاءً موجهاً لجماهير الفريق حول رأيهم بإمكانية بيع رافينيا مقابل 75 مليون يورو (أي ما يمثل ربحاً بواقع 17 مليون يورو).

ومع أن البرازيلي وصل ملعب سبوتيفاي كامب ناو صيف العام الماضي، إلا أن رحيله بات أمراً قابلاً للحدوث نظراً للمستويات المتذبذة التي قدمها.

برشلونة يفضل ديمبيلي على رافينيا

ويدرك الأنصار أن مشاركة رافينيا ستتراجع بحال تعافي الفرنسي عثمان ديمبيلي المرشح للمشاركة بصفة أساسية تحت إمرة المدرب تشافي هيرنانديز.

وظهر نجم ليدز يونايتد بصورة مميزة في بعض المناسبات هذا الموسم، إلا أن مردوده تباين بصورة دفعت النادي الإسباني للتفكير ببيعه.

وقال موقع "فوتبول إسبانيا" أن الجناح صاحب الـ 26 عاماً بات يدرس فكرة المغادرة كونه يخشى على فرص مشاركته أساسياً الموسم القادم بحال التعاقد مع نجوم جدد.

ويدرك رافينيا أن استدعاءه المستمر لتمثيل منتخب البرازيل مرهون بمشاركته لأطول فترة ممكنة مع البارسا.