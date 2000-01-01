حمو بيكا يعلن عن مسابقته الخاصة لاكتشاف المواهب الغنائية!

نشر مغني المهرجانات حمو بيكا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو له وهو يُعلن عن مسابقة (أحلى صوت مع حمو بيكا)، وصرح خلال الفيديو أن المهرجان الشعبي صوت الشعب، وأن من سيفوز بالمركز الأول سوف يغني مع حمو بيكا، والفائزين بالمركزين الثاني والثالث لهم جوائز مادية، وعلق على الفيديو وكتب:(مسابقة احلي صوت مع بيكا.. لو انت خسران هتطلع برضوا كسبان ، يعني اخسر و اكسب ، واكسب تكسب).

و استكمل حمو بيكا تعليقه على الفيديولتشجيع الجمهور على المشاركة في مسابقة (أحلى صوت مع حمو بيكا) وقال:(لكل الناس اللي نفسها تكون مؤدية مهرجانات اشترك دلوقتي في مسابقة احلي صوت مع بيكا .. المركز الاول هيغني مهرجان معايا .. وكل الخسران مش هيروح زعلان و هنسجلو اغنية وهيستلم شهاده تقدير عشان محدش يكون زعلان).

وأضاف:( قدم كتير .. تكسب كتير)، وتم وضع أرقام للتواصل والمشاركة في المسابقة، المقرر إقامتها من يوم 5 مارس/آذار الجاري حتى 30 من نفس الشهر.