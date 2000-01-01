دوري روشن: الاتحاد يبتعد في الصدارة والنصر يتعثر

البوابة - حقق الاتحاد فوزاً ساحقاً على على ضيفه أبها برباعية دون رد اليوم الاثنين على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن الجولة الـ 26 من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

تناوب على تسجيل الأهداف كلٌ من رومارينيو (هدفان) في الدقيقتين 13 و30، وعبد الرزاق حمد الله (18)، والبديل محمد الصيعري (90+1 من ركلة جزاء).

ضمن نفس الجولة، عقد النصر من وضعيته بعدما وقع في فخ التعادل مع ضيفه الخليج بنتيجة 1-1 على ملعب مرسول بارك.

تقدم الضيوف بعد 4 دقائق على البداية عن طريق فابيو مارتينيز، إلا أن "الزعيم" نجح في معادلة النتيجة عبر مدافعه ألفارو غونزاليس في الدقيقة 17.

الاتحاد يحلق في صدارة دوري روشن

بهاتين النتيجتين، رفع اتحاد جدة رصيده إلى 62 نقطة موسعاً الفارق في الصدارة عن النصر ثاني الترتيب (57 نقطة) إلى 5 نقاط.

فيما تجمد رصيد أبها عند 30 نقطة في المركز العاشر، وبات في رصيد الخليج 24 نقطة في المركز الرابع عشر.