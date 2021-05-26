التخلص من رائحة المهبل الكريهة بأسرع الطرق الطبيعية

قد تظهر رائحة المهبل الكريهة نتيجة الإصابة بالتهاب المهبل Vaginitis، وهو نوع من الالتهابات قد يتسبب به نوع معين من البكتيريا أو الفطريات، وتتميز الرائحة الكريهة الناتجة عن التهاب المهبل بأنها تشبه رائحة السمك. أسباب هذا النوع من الالتهابات قد تكون: عدوى بكتيرية، أو أمراض منقولة جنسيًا، أو عدوى فطرية.

التخلص من رائحة المهبل هي مشكلة شائعة جدا في معظم النساء، يمكن أن يرجع ذلك إلى عدد من الأسباب، مثل نمو البكتيريا، عدوى الخميرة، وسوء النظافة، والتغيرات الهرمونية، والأمراض المنقولة جنسياً .

قد يكون هناك أعراض أخرى مثل إحمرار، حكة وحرقان وتهيج في منطقة المهبل. رائحة مريبة على وجه الخصوص تكون سبب في التهاب المهبل الجرثومي. مهما كان السبب، فإن رائحة المهبل تكون محرجة للغاية . هناك العديد من العلاجات الطبيعية للمساعدة في علاج رائحة المهبل عند البنات .

طرق تساعد على التخلص من رائحة المهبل الكريهة :

خل التفاح لالتخلص من رائحة المهبل الكريهة

نظرا لخواصه المضادة للبكتيريا والمطهرة فإن خل التفاح يمكن استخدامه في علاج رائحة المهبل . في الواقع، أخذ حمام مع خل التفاح هي واحدة من أبسط الطرق للتخلص من الرائحة السيئة. وهذا سيساعد على محاربة السموم والبكتيريا التي تسبب الرائحة المهبلية , وسوف يساعد أيضا في استعادة جودة الوسط الحمضي في المهبل .

الطريقة

مزج كوبين من خل التفاح في ماء الحمام الدافئ , نقع فيه لمدة 20 دقيقة. اتباع هذا العلاج عدة مرات في الأسبوع للحصول على نتائج سريعة.

يمكنك أيضاً شرب كوب من الماء الممزوج مع ملعقة أو ملعقتين من خل التفاح يومياً .

صودا الخبز للتخلص من رائحة المهبل الكريهة

صودا الخبز هو عنصر يمكن استخدامه لتحقيق التوازن في مستوى الحموضة في الجسم. عندما يكون مستوى الحموضة في حاله توازن، فإن مشكلة رائحة المهبل تختفي، وهو من أهم طرق التخلص من رائحة المهبل الكريهة.

الطريقة

إضافة نصف كوب من صودا الخبز لمياه الحمام , ينقع الجزء السفلي من الجسم فيه لمدة حوالي 20 دقيقة , تجفيف نفسك جيدا باستخدام منشفة نظيفة . وهذا العلاج يساعد على محاربة عدوى الخميرة ، ويمكن أن يساعد على التخلص من الرائحة بسرعة .

الزبادي للتخلص من رائحة المهبل الكريهة

الزبادي من المقومات الجيدة التي يمكن استخدامها في علاج رائحة المهبل،الزبادي غني بالبكتيريا النافعة ، التي تساعد على مكافحة العدوى المبيضات (واحد من الأسباب الأكثر شيوعا لرائحة المهبل) واستعادة المستوى الطبيعي لحموضة المهبل. بمجرد توازن مستوى درجة الحموضة ، ستزول الرائحة المهبلية .

الطريقة

تناول كوبين من اللبن الزبادي يومياً. يمكنك أيضا أن تأخذ مكملات بروبيوتيك.

الخل الأبيض للتخلص من رائحة المهبل الكريهة

الخل الأبيض لديه القدرة على تحييد الروائح عن طريق تحطيم رائحة البروتينات واستخدام شطف الخل الأبيض يساعد في التخلص من رائحة المهبل . وسوف يساعد أيضا في استعادة مستويات الحموضة في المهبل.

الطريقة

خلط نصف كوب كلا من الخل الأبيض والملح في ماء الحمام الفاتر النقع فيه لبضع دقائق.

اتباع هذا العلاج عدة مرات في الأسبوع.

زيت شجرة الشاي للتخلص من رائحة المهبل الكريهة

زيت شجرة الشاي مضاد حيوي قوي وكذلك له خصائص مطهرة، وبالتالي فإنه يمكن أن يستخدم للتخلص من رائحة المهبل الكريهة. سوف يساعد على التخلص من البكتيريا التي تسهم في هذه المشكلة .

الطريقة

إضافة ثلاث قطرات من زيت شجرة الشاي إلى كوب من الماء . استخدام هذا الحل لشطف المنطقة المصابة يوميا أو عدة مرات في الأسبوع .

الثوم للتخلص من رائحة المهبل الكريهة

الثوم هو مضاد حيوي طبيعي يمكن أن يكون عامل كبير للتعامل مع الالتهابات المهبلية وكذلك الرائحة المهبلية،والخصائص المضادة للفطريات الموجودة في الثوم تساعد في مكافحة عدوى الخميرة وتساعد جسمك على التخلص من البكتيريا السيئة مما يساهم في علاج رائحة المهبل .

الطريقة

تناول الثوم في شكل مواد خام أو مطبوخة على أساس يومي. يمكنك تناول واحد أو اثنين من فصوص الثوم الخام على الريق مع كوب من الماء الدافئ. يمكنك أيضا إضافة معجون فصوص من الثوم إلى الأطباق والسلطات.

خيار آخر هو وضع قطعة من الثوم في المهبل لمدة ساعة أو اثنتين. تفعل هذا مرة يوميا حتى يمكنك التخلص من رائحة المهبل.

الحلبة للتخلص من رائحة المهبل الكريهة

الحلبة هي مفيد للغاية بالنسبة للمرأة عندما تستهلك على أساس منتظم، فإنه يساعد على توازن الهرمونات وتعزز الدورة الشهرية العادية، وتعد من أهم طرق علاج رائحة المهبل الكريهة بالاعشاب.

الطريقة

نقع واحد أو اثنين ملاعق صغيرة من بذور الحلبة في كوب من الماء قبل الذهاب إلى السرير. في صباح اليوم التالي، تصفيته وشرب الماء على معدة فارغة .

يمكنك أيضاً استخدام بذور الحلبة لصنع الشاي العشبي . لإعداد هذا الشاي، غلي ملعقة من بذور الحلبة في كوب من الماء. يصفى ويشرب منه مرتين في اليوم.

ملاحظة: الحلبة يمكن أن تسبب الإسهال وتهيج الجلد. إذا واجهت هذه الآثار ، يجب التوقف عن استخدام هذا العلاج .

عنب الثعلب الهندي للتخلص من رائحة المهبل الكريهة

عنب الثعلب الهندي، المعروف أيضا باسم قانون مكافحة غسل الأموال ، يمكن استخدامه في علاج رائحة المهبل الكريهة . بل هو من طرق تنقية الدم الطبيعية والمطهر العضوي ، وبالتالي فإنه يمكن السيطرة على العدوى التي تسبب الرائحة المهبلية.

في الوقت نفسه، يمكن لهذا المكون الطبيعي أيضاً أن يستخدم للسيطرة على الإفرازات المهبلية السميكة .

الطريقة

مجرد أكل عنب الثعلب الهندي يوميا، سواء الخام أو في أشكال أخرى مثل المخللات، ومسحوق قانون مكافحة غسل الأموال، وعصير .

النيم للتخلص من رائحة المهبل الكريهة

له خصائص مضادة للجراثيم ومضادة للفيروسات،لذلك يمكن أن يستخدم أيضاً لمكافحة الالتهابات المهبلية و التخلص من رائحة المهبل .

الطريقة

غلى حفنة من أوراق النيم في وعاء من الماء تصفيته وتركه ليبرد .

استخدام هذا الحل لشطف منطقة المهبل يوميا لبضعة أيام أو أسبوع .

الحمضيات للتخلص من رائحة المهبل الكريهة

الأطعمة الحمضية يمكن أيضاً أن تساعد جسمك على مكافحة الالتهابات ومنع الرائحة المهبلية. الأطعمة الحمضيات غنية بفيتامين C ، وتقوي المناعة، و تساعد أيضا على إزالة السموم الضارة الموجودة في الجسم.

وتقوي نظام المناعة ليسمح لجسمك محاربة البكتيريا الضارة التي تسبب رائحة المهبل. وهذه الفاكهة تساعد أيضا في مكافحة التهابات المسالك البولية .

مجرد أكل الفاكهة مثل العنب والبرتقال والليمون الحلو والليمون والتوت البري، الجريب فروت والأناناس .

نصائح إضافية

شرب الكثير من الماء طوال اليوم لطرد السموم والبكتيريا الضارة من الجسم. وسوف تساعد أيضاً في درء مجموعة متنوعة من القضايا الصحية.

تجنب الكربوهيدرات المكررة و الكافيين والمشروبات السكرية. السكر يحفز انتاج الخميرة.

تحقق من وجود علامات محتملة للعدوى التي يمكن أن تسبب هذه المشكلة.

المحافظة على النظافة الشخصية السليمة.

ارتداء سراويل قطن 100٪ أن تسمح دوران الهواء وتساعد على الحفاظ على الفرج مع التهوية ، وبالتالي تجنب التعرق المفرط.

تغيير بطانات اللباس الداخلي في كثير من الأحيان.

تجنب استخدام المنتجات المعطرة لأنها قد تساهم في درجة الحموضة المهبلية غير المتوازنة.

في حال حدوث المشكلة في الغالب بعد الجماع، ببساطة غسل المهبل مع الصابون المعتدل والمياه بعد ممارسة الجنس .

ممارسة الجنس الآمن.

إذا كانت المشكلة حادة أو لا تعالج باستخدام العلاجات المنزلية يقترح عليك استشارة الطبيب .

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