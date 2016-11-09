علامات تدل على وجود اضرابات في الهرمونات

التعب والإرهاق المزمنان من علامات اضطراب الهرمونات

هل تظهر عليكِ الكثير من العلامات دون مبرر، سواءً كانت علامات نفسية أو جسمانية؟ منها ما يثير قلقك أو دهشتك، ولكي تعلمي أسباب هذه العلامات، عليكِ معرفة أن جسمكِ به الكثير من الهرمونات التي تفرزها الغدد الصماء، والتي تقوم بوظائف مختلفة حسب حاجة جسمكِ لها، ولتغير الهرمونات الكثير من العلامات التي عليكِ إدراك كونها ناتجة عن تغيرات في عمل الهرمونات بجسمك.

ما علامات اضطراب الهرمونات؟

1- التغير المفاجئ في الوزن:

قد تحدث زيادة سريعة في الوزن، خصوصًا بسبب اضطرابات معينة في إفراز هرمونات الغدة الدرقية، أو بسبب ضعف استجابة الخلايا لهرمون الأنسولين.

2- الأرق أو قلة النوم ليلًا:

قد تواجهين صعوبة في الخلود إلى النوم، نتيجة خلل في إفراز بعض الهرمونات. وهنا لا بد من تناول كميات وافرة من السوائل، وتغيير النمط الغذائي والحياتي.

3- القلق والتوتر المستمران:

قد تلاحظين أنكِ متوترة وقلقة دون أسباب واضحة، على نحو مستمر. وقد يعود هذا إلى نقص في إفراز الهرمون الأنثوي (البروجيسترون) الذي يفرزه المبيضان.

4- التعرق الزائد عن الحد، خصوصًا في أثناء النوم وبالجزء العلوي من الجسم:

ويدل على خلل في هرمونات الغدة الدرقية.

5- انعدام الرغبة الجنسية "البرود الجنسي":

فهذه من أبرز العلامات التي تدل على وجود خلل في إفرازات الهرمونات الجنسية، وهرمونات الغدة الدرقية.

6- التعب والإرهاق المزمنان:

حيث تلاحظين معاناتكِ طوال اليوم من الخمول وعدم الرغبة في ممارسة أي أنشطة، حتى لو بسيطة.

7- الشراهة المفرطة للطعام وعدم القدرة على الشعور بالشبع:

فهذا ينتج عن خلل في إفرازات الغدد الدرقية والكظرية.

9- التغيرات الجلدية:

حيث تلاحظين ظهور أنواع من "الحبوب الكيسية" في المنطقة السفلى من الوجه، وخاصة الذقن؛ الأمر الذي يرجّح وجود مستويات عالية من هرمون الذكورة (التستوستيرون) عند النساء.

10- نمو الشعر:

وتلاحظين في هذا العَرَض ظهور شعر صغير في ذراعيك ومنطقة الصدر والفخذين.

11- عدم انتظام الدورة الشهرية:

يمكن أن يكون ذلك نتيجة لعوامل كثيرة، مثل الإجهاد أو أمراض الغدة الدرقية أو انخفاض هرمون الأستروجين أو تكيّس المبيضين، وفي هذه الحالة، يجب زيارة الطبيب لتحديد السبب ومعرفة العلاج المناسب.

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