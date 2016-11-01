كل ما تريد معرفته عن لون البول ودلالاته المرضية

يتغير البول إلى اللون البرتقالي بسبب الأدوية خاصة المضادات الحيوية

اللون العادي للبول هو الأصفر الفاتح، ويشير اللون الأصفر الغامق إلى حالات وظروف صحية متعددة، يميل اللون إلى الغامق مع زيادة تركيز البول، أو بصيغة أخرى نقص الماء والترطيب، وقد يحدث ذلك نتيجة فرط التعرّق. إليك ما تحتاج معرفته عن تغيرات لون البول الأخرى:

يكتسب البول لونه الأصفر من تحطيم الهيموجلوبين، وهو بروتين يوجد في خلايا الدم الحمراء التي تتجدد يومياً، ويتم الاستغناء عن الخلايا القديمة بتحطيمها وإخراجها مع البول.

من ناحية أخرى تشير درجة اللون الأصفر إلى مستوى ترطيب الجسم، ويمكن من خلال مراقبة درجة لون البول معرفة إذا ما كان الجسم يحصل على حاجته من السوائل أو لا.

ألوان البول غير العادية: إذا مال لون البول تجاه الأخضر أو الأحمر أو البرتقالي يعني ذلك إشارة إلى وجود مشكلة صحية تتطلب مراجعة الطبيب.

البرتقالي: يمكن أن يتغير البول إلى اللون البرتقالي بسبب الأدوية خاصة المضادات الحيوية، أو العلاج الكيماوي الخاص بالسرطان، أو تناول فيتامين سي، أو أكل التوت الأسود( البنجر)

الأحمر: يعني تحول البول إلى هذا اللون وجود دم في البول، ويتطلب ذلك زيارة الطبيب على الفور. من الأسباب الأخرى للون البول الأحمر أكل الكثير من البنجر

البني: يتحول لون البول إلى البني نتيجة بعض الأدوية ومنها العلاجات النفسية، والمضادات الحيوية، وعلاجات الصرع.

البنفسجي: يحدث ذلك نتيجة مرض نادر يسمّى البورفيريا.

الأخضر: الأدوية من أهم أسباب تحول البول للون الأخضر وأحياناً الأزرق. من هذه الأدوية علاجات حموضة المعدة، وتناول بعض الصبغات في فحص الكلية. كذلك قد تسبب الإصابة ببعض أنواع البكتريا هذا التغير في لون البول.

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