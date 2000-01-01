رسالة اسرائيلية لحماس: لستم الهدف

كشفت مصادر اعلامية عبرية عن رسالة اسرائيلية الى حركة حماس فحواها انكم "لستم الهدف" في العملية العسكرية التي شنتها اسرائيل ضد قادة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء والتي اسفرت عن استشهاد 3 من قادة الجهاد مع ابناءهم .

وحسب موقع "واينت العبري" فقد بعثت اسرائيل رسالة إلى حركة حماس مفادها أنها ليست المستهدفة بالعملية العسكري "السهم الواقي" وان حماس ليست في مرمى النيران الاسرائيلية ولا تعتبرها جزءا من الجولة الحالية.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في بيان إن "اغتيال القادة بعملية غادرة لن يجلب الأمن للمحتل بل المزيد من المقاومة"، مضيفا أن "العدو أخطأ في تقديراته وسيدفع ثمن جريمته" مضيفا بان العدوان يستهدف "كل شعبنا والمقاومة موحدة في مواجهته".

ووفق العمليات فقد شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي غارات على 10 مواقع في قطاع غزة، ضمن عملية أطلق عليها اسم "السهم الواقي"، مستهدفا 3 قيادات بارزة بحركة الجهاد اتهمها بالمساهمة في اطلاق الصواريخ على اسرائيل

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن القرار النهائي باغتيال قادة الجهاد الإسلامي تم اتخاذه يوم الجمعة الماضي، في مقر الشاباك من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي وان اجتماعا امنيا رفيع المستوى سيعقد مساء اليوم لتقييم الوضع مع قادة القيادة الجنوبية والشاباك