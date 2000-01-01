رفض رونالدو..رئيس توتنهام يكشف المستور بعد رحيل كونتي

البوابة – كشفت التقارير للمرة الأولى أن رئيس نادي توتنهام السيد دانييل ليفي عرض النجم كريستيانو رونالدو على المدرب السابق للفريق أنطونيو كونتي في ديسمبر الماضي قبل عيد الميلاد المجيد.

وفي غضون تلك الفترة، كان رونالدو قد أعلن عن فسخ عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد بالتراضي بين الطرفين، ومن ثم انضم لاحقًا في سوق الانتقالات الشتوي خلال يناير إلى نادي النصر السعودي.

رئيس توتنهام يكشف كواليس رفض كونتي للنجم رونالدو

كشفت تقارير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن رئيس الهوتسبرز دانييل ليفي اقترح اسم رونالدو على كونتي في شهر ديسمبر الماضي قبل عطلة الكريسماس.

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وتؤكد التقارير أن رئيس النادي كان جاد جدًا بخصوص التعاقد مع النجم البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية، إلّا أن المدرب الإيطالي رفض وكان السبب وراء إلغاء الفكرة تمامًا.

يشار إلى أن كونتي رحل عن توتنهام خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة بسبب سوء أداء الفريق وسوء النتائج قبل أسابيع من انتهاء عقده والذي تقرر عدم الانتظار إلى حين انتهائه مع نهاية الموسم.