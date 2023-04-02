جدول مباريات اليوم الأحد 2 أبريل 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل المواجهات في مختلف المنافسات والبطولات والقنوات الناقلة لها.

يشتعل الحماس من جديد في مباريات اليوم، حيث تعود المنافسات في الدوريات العالمية بعد فترة التوقف الدولي ومن أبرز اللقاءات في الدوري الإنجليزي بين نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد، وستكون هناك مباراة أخرى في الدوري الإسباني منتظرة أيضًا تجمع بين الملكي ريال مدريد ونظيره بلد الوليد في الأسبوع 27.

جدول مباريات اليوم الأحد 2 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتاز – الجولة 29

وست هام يونايتد ضد ساوثهامبتون – الموعد: 04:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 Premium

نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 Premium

الدوري الإسباني – الجولة 27

ريال مدريد ضد بلد الوليد – الموعد: 05:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

أتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

الدوري الإيطالي – الجولة 28

روما ضد سامبدوريا – الموعد: 07:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

نابولي ضد ميلان – الموعد: 10:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

الدوري الفرنسي – الجولة 29

باريس سان جيرمان ضد ليون – الموعد: 10:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 Premium