برشلونة يمطر شباك إلتشي برباعية ويحلق في صدارة الليغا

البوابة - أمطر برشلونة شباك مستضيفه إلتشي بأربعة أهدافٍ دون رد ليلة السبت في اللقاء الذي شهده ملعب مانويل مارتينيز فاليرو ضمن الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

تناوب على تسجيل الأهداف كلٌ من روبرت ليفاندوفسكي (هدفان) في الدقيقتين 20 و 66، وآنسو فاتي (56)، وفيران توريس (70).

ورفع "ليفا" رصيده بهذين الهدفين إلى 17 هدفاً شخصياً ليواصل اعتلاء صدارة هدافي البطولة.

برشلونة يحلق في صدارة الدوري الإسباني

بهذا الانتصار، بات في رصيد البارسا 71 نقطة في المركز الأول موسعاً الفارق مع ريال مدريد ثاني الترتيب إلى 15 نقطة مؤقتاً.

فيما تجمد رصيد إلتشي عند 13 نقطة في المركز العشرين والأخير.