ذُكِرت مجموعة من الأدعية الثابتة عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- للصائم، يُسن له ذكرها في شهر رمضان الكريم، من أهمِّ ملامح تزكية النَّفس تحسين أخلاقها، فرمضان مدرسة نتعلَّم منها حسن الخلق وتهذيب النَّفس، كما أنَّ حسن الأخلاق لا يتحقق إلا بالصَّبر والدُّعاء، فلكل داء خلقيّ دواء من صيدليَّة الدُّعاء والذِّكر.

أدعية رمضانية لكل زمان

• دعاء خلق السَّتر: «اللهم إنَّا نعوذ بك من أن نفضح غيرنا، فتكشف سترنا، وتنشر بين النَّاس عيوبنا».

• دعاء خلق القناعة: «اللهم نجِّني من مطامع نفسي، واكفني بما رزقتني، واجعل صحبتك أنسي».

• دعاء خلق الوفاء: «اللهم يا من تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، احفظ قلبي من الخيانة وإخفاء الشُّرور، إنَّك أنت العزيز الغفور».

• دعاء خلق الودِّ والحنان: «اللهم إنَّ قلبي قد قسا، وقد جفت عيني، وقد هجرني النَّاس، فاشملني بلطفك إنَّك أنت الرَّؤوف الرَّحيم».

• دعاء خلق التَّواضع: «اللهم إنَّ الكبر قد ذلَّ نفسي وحجب قلبي، فاصرفني عن رؤية عظمته برؤية عظمتك».

• دعاء خلق العفَّة: «إلهي سجنتني شهوتي وضعفت قوَّتي، فأعنِّي عليها، وملِّكني زمام أمري».

• دعاء خلق الصِّدق: «اللهم لا تجعلني ممن أدمن الخداع والكذب، وارزقني الصِّدق وحسن الطَّلب يا أوسع من أعطى ووهب».

• دعاء خلق التَّسامح وحب الخير: «اللهم أشف قلبي الحقود، واملأه بالحب يا لطيف يا ودود».

اجمل أدعية رمضان

دعاء رؤية الهلال: (كانَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ إذا رَأى الهلالَ قالَ اللَّهمَّ أهلِلهُ علَينا باليُمنِ والإيمانِ والسَّلامَةِ والإسلامِ ربِّي وربُّكَ اللَّهُ).

(كانَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ إذا رَأى الهلالَ قالَ اللَّهمَّ أهلِلهُ علَينا باليُمنِ والإيمانِ والسَّلامَةِ والإسلامِ ربِّي وربُّكَ اللَّهُ). دعاء الصائم عند الإفطار: فعن عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- قال: (كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ و ثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ تعالى).

فعن عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- قال: (كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ و ثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ تعالى). دعاء ليلة القدر: عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أنّها قالت: (يا رسولَ اللَّهِ، أرأيتَ إن عَلِمْتُ أيُّ لَيلةٍ لَيلةُ القَدرِ ما أقولُ فيها؟ قالَ: قولي: اللَّهمَّ إنَّكَ عفوٌّ كَريمُ تُحبُّ العفوَ فاعْفُ عنِّي).

عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أنّها قالت: (يا رسولَ اللَّهِ، أرأيتَ إن عَلِمْتُ أيُّ لَيلةٍ لَيلةُ القَدرِ ما أقولُ فيها؟ قالَ: قولي: اللَّهمَّ إنَّكَ عفوٌّ كَريمُ تُحبُّ العفوَ فاعْفُ عنِّي). دعاء من أفطر عند قوم: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: (كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا أفطَرَ عندَ أهلِ بيتٍ قال: أفطَرَ عندَكمُ الصائمونَ، وأكَلَ طعامَكمُ الأبرارُ، وتنزَّلَتْ عليكمُ الملائكةُ).

أوقات وأحوال وأماكن وأوضاع يستحب فيها الدعاء

أدعية لفك الكرب وجلب الرزق

الأذكار المستحبَّة يومياً في ليالي رمضان

دعاء الإستغفار والتوبه من الذنوب