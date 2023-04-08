أطباق رمضانية من المطبخ الإماراتي

يُضاف البصل ويُقلى على نار عالية حتى يتحول لونه إلى اللون البني الذهبي وتنبعث منه الرائحة المقلية

يُضاف البصل ويُقلى على نار عالية حتى يتحول لونه إلى اللون البني الذهبي وتنبعث منه الرائحة المقلية .

يُضاف البصل ويُقلى على نار عالية حتى يتحول لونه إلى اللون البني الذهبي وتنبعث منه الرائحة المقلية .

يُضاف البصل ويُقلى على نار عالية حتى يتحول لونه إلى اللون البني الذهبي وتنبعث منه الرائحة المقلية .

يُضاف البصل ويُقلى على نار عالية حتى يتحول لونه إلى اللون البني الذهبي وتنبعث منه الرائحة المقلية .

يُضاف لحم الضأن المغسول والمصفى ويُضاف الملح. أضف كوبًا من الماء وأغلق هذا الغطاء

يُضاف لحم الضأن المغسول والمصفى ويُضاف الملح. أضف كوبًا من الماء وأغلق هذا الغطاء .

يُضاف لحم الضأن المغسول والمصفى ويُضاف الملح. أضف كوبًا من الماء وأغلق هذا الغطاء .

يُضاف لحم الضأن المغسول والمصفى ويُضاف الملح. أضف كوبًا من الماء وأغلق هذا الغطاء .

يُضاف لحم الضأن المغسول والمصفى ويُضاف الملح. أضف كوبًا من الماء وأغلق هذا الغطاء .

اطهي بالضغط لمدة 3-5 صفارات ، حتى ينضج لحم الضأن تقريبًا. اتركه يبرد قبل ان تفتح الغطاء.

اطهي بالضغط لمدة 3-5 صفارات ، حتى ينضج لحم الضأن تقريبًا. اتركه يبرد قبل ان تفتح الغطاء.

اطهي بالضغط لمدة 3-5 صفارات ، حتى ينضج لحم الضأن تقريبًا. اتركه يبرد قبل ان تفتح الغطاء.

اطهي بالضغط لمدة 3-5 صفارات ، حتى ينضج لحم الضأن تقريبًا. اتركه يبرد قبل ان تفتح الغطاء.

اطهي بالضغط لمدة 3-5 صفارات ، حتى ينضج لحم الضأن تقريبًا. اتركه يبرد قبل ان تفتح الغطاء.