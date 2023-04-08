البوابة - يعد الهريس من أشهر أطباق المطبخ الإماراتي . وعلى الرغم من أن تحضيره يتطلب قدرًا كبيرًا من الوقت والمهارة إلا انه متوفر على بشكل شائع في المناسبات الخاصة وحفلات الزفاف والمآدب وعلى موائد الإفطار الإماراتية. من الأطباق التقليدية الأخرى المقلوبة ، المرقوقة، المجبوس، والمشوي. عادةً ما يتميز الإفطار في الإمارات العربية المتحدة بالخبز مثل الرقاق والخمير والجباب ، ويقدم مع الجبن أو شراب التمر أو البيض.
أطباق رمضانية من المطبخ الإماراتي
الهريس (مهروس القمح الكامل الإماراتي)
المكونات:
1 ½ كوب قمح كامل منقوع طوال الليل
350 جم لحم ضأن مع عظام ناعمة
3 ¼ كوب ماء
1 عود قرفة كبيرة
ملح وفلفل حسب الذوق
سمن بلدي
الطريقة:
- أضف جميع المكونات في قدر الضغط.
- يُطهى على ارتفاع لمدة ثلاث صفارات ثم يُطهى على نار خفيفة لمدة 40 دقيقة.
- أغلق واسمح للضغط أن يذهب من تلقاء نفسه.
- افتح الغطاء ، ارفع القرفة والعظام الصلبة الموجودة في الأعلى.
- باستخدام خلاط يدوي ، اخلطي المزيج حتى يصبح ناعمًا تقريبًا.
- يقدم ساخناً مع طبقة وافية من السمن.
أطباق رمضانية من المطبخ الإماراتي
الثريد (مرق اللحم الإماراتي)
المكونات:
500 جرام قطع لحم ضأن مع العظام
1 ملعقة صغيرة سمن
1 ملعقة صغيرة زيت زيتون
1 بصلة كبيرة مقطعة إلى شرائح رقيقة
1 طماطم كبيرة مفرومة
2 ملعقة كبيرة معجون طماطم
2 ملعقة صغيرة خلطة بهارات عربية
¼ ملعقة صغيرة مسحوق كركم
¼ ملعقة صغيرة مسحوق كمون
¼ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
¼ ملعقة صغيرة من بودرة الهال
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملح
1 حبة لومي كبيرة مسحوقة
150 جرام يقطين قطع
1 جزرة كبيرة مقشرة ومقطعة
2 كوسا مقشرة ومقطعة
1 حبة بطاطا مقشرة ومقطعة إلى قطع
أوراق الكزبرة للتزيين
يمكن تقديم خبز الرقاق باستخدام الصاج أو الخبز
الطريقة:
- في قدر الضغط نضيف السمن والزيت ثم كمية الثوم.
- يُضاف البصل ويُقلى على نار عالية حتى يتحول لونه إلى اللون البني الذهبي وتنبعث منه الرائحة المقلية.
- أضف الطماطم ومعجون الطماطم واطهيهما جيداً.
- أضف كل البهارات واللومي وامزج جيدًا.
- يُضاف لحم الضأن المغسول والمصفى ويُضاف الملح. أضف كوبًا من الماء وأغلق هذا الغطاء.
- اطهي بالضغط لمدة 3-5 صفارات ، حتى ينضج لحم الضأن تقريبًا. اتركه يبرد قبل ان تفتح الغطاء.
- افتح الغطاء وأضف قطع الخضار. اضبط التوابل. أغلق واطبخ لصفارة واحدة. ارفع الصفارة واسمح للضغط بالذهاب. بحلول هذا الوقت ، يجب أن يسقط لحم الضأن من عظمه ويجب طهي الخضار مع الحفاظ على شكلها.
- افتح الغطاء واضبط التوابل. أضف أوراق الكزبرة. أضف المزيد من الماء الساخن إذا لزم الأمر.
- للتقديم ، ضع طبقة من خبز الرقاق أو خبز الصاج. يُسكب الحساء فقط على الخبز بالكامل حتى ينقع. يوضع فوقها قطع لحم الضأن والخضروات.
ملحوظات:
يمكن استبدال لحم الضأن بالدجاج. في هذه الحالة ، قم بطهي كل شيء معًا.
أطباق رمضانية من المطبخ الإماراتي
لقيمات مقرمشة
المكونات:
1 كوب دقيق لجميع الأغراض
1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
1 ملعقة كبيرة سكر
¼ ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة صغيرة دقيق الحمص
1 كوب ماء فاتر
شراب التمر للتقديم
الطريقة:
- اخفقي جميع المكونات الجافة معًا. يضاف الماء ويخلط لعمل خليط كثيف.
- احتفظ بها لمدة ساعة تقريبًا لتتضاعف.
- سخني الزيت واستخدمي ملعقة مبللة ، ضعي الملعقة في الزيت واقليها حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً.
- ضعي عليها شراب التمر وقدميها.
أطباق رمضانية من المطبخ الماليزي
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