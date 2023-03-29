أطباق رمضانية من المطبخ الإيطالي

الإضافات الاختيارية: جبنة ريكوتا (موصى بها) ، جبنة موزاريلا ، جبنة ريكوتا ، جبنة بارميزان ، ريحان طازج ، وبقدونس

الإضافات الاختيارية: جبنة ريكوتا (موصى بها) ، جبنة موزاريلا ، جبنة ريكوتا ، جبنة بارميزان ، ريحان طازج ، وبقدونس .

الإضافات الاختيارية: جبنة ريكوتا (موصى بها) ، جبنة موزاريلا ، جبنة ريكوتا ، جبنة بارميزان ، ريحان طازج ، وبقدونس .

الإضافات الاختيارية: جبنة ريكوتا (موصى بها) ، جبنة موزاريلا ، جبنة ريكوتا ، جبنة بارميزان ، ريحان طازج ، وبقدونس .

الإضافات الاختيارية: جبنة ريكوتا (موصى بها) ، جبنة موزاريلا ، جبنة ريكوتا ، جبنة بارميزان ، ريحان طازج ، وبقدونس .