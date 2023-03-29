البوابة - يعتبر المطبخ الإيطالي من المطابخ الشعبية والسهلة والتي تحتوي على مكونات طازجة وتوابل عشبية والكثير من الأجبان. تعلمي معنا طريقة إعداد بعض الوصفات المحبوبة.
أطباق رمضانية من المطبخ الإيطالي
سلطة كابريزي باستا
سلطة كابريزي باستا هي سلطة صيفية منعشة ومشرقة مليئة بالطماطم الطرية وجبن الموزاريلا الطازجة والريحان.
المكونات:
- 1 رطل باستا روتيني مطبوخة ومبردة
- 3 أكواب طماطم كرزية ، مقطعة إلى أنصاف
- 1 كوب جبن موزاريلا مكعبات
- 1 كوب بصل أحمر مقطع إلى مكعبات
- نصف كوب طماطم مجففة
- 1 كوب ريحان مفروم
- 2 ملاعق كبيرة من الخل البلسمي
الصلصة:
- نصف كوب زيت زيتون
- 3-4 ملاعق كبيرة من خل النبيذ الأحمر
- 1 حص ثوم مفروم
- ملح وفلفل
طريقة التحضير:
- ضعي مكونات التتبيلة في وعاء صغير واخفقيها حتى تمتزج. أضيفي الطماطم إلى مزيج الصلصة واتركيها منقوعة في درجة حرارة الغرفة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
- تُمزج المعكرونة والموزاريلا والبصل الأحمر والطماطم المجففة في وعاء كبير. يُمزج بخليط الطماطم / الصلصة ويتبل بالملح والفلفل حسب الرغبة.
- توضع في الثلاجة قبل ساعتين على الأقل من التقديم.
- يقطع الريحان الطازج. ترش السلطة مع طبقة بلسميك والريحان فوقها قبل التقديم مباشرة.
ملاحظة:
- ضعي الكثير من الصلصة لأن المعكرونة ستمتص الصلصة.
- قومي بإضافة القليل من الطماطم المجففة بالزيت لتعزيز النكهة!
- استخدمي صلصة الخل البلسمي أو القليل من الصلصة الإيطالية بدلاً من صلصة النبيذ الأحمر في الوصفة.
- استخدمي القليل من الخل البلسمي فقط ، فهو أقوى من خل النبيذ الأحمر ويمكن أن يتغلب على النكهة.
- جربي إضافة ملعقة من الريحان بيستو.
- رشي طبقة بلسميك قبل التقديم إذا أردت.
أطباق رمضانية من المطبخ الإيطالي
شوربة اللازانيا
حساء اللازانيا هذا هو طبق محبوب من قبل الجميع!
المكونات:
- 1 رطل نقانق إيطالي حار أو خفيف
- 1 بصلة كبيرة مقطعة إلى مكعبات
- 4 حص ثوم مفروم
- 14 أوقية طماطم مهروسة أو صلصة طماطم
- 28 أوقية طماطم مقطعة إلى مكعبات
- 4 أكواب مرق لحم بقري منخفض الصوديوم
- 1 فليفلة خضراء ، مقطعة إلى مكعبات
- 1 ملعقة صغيرة من أوراق الريحان المجففة
- 1 ملعقة صغيرة بهارات إيطالية
- نصف ملعقة صغيرة ملح متبل
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
- 8 نودلز لازانيا مقطعة إلى قطع 1 بوصة
- 1 كوب سبانخ طازجة مفرومة
طريقة التحضير:
- يُطهى النقانق والبصل والثوم على نار متوسطة حتى يختفي اللون الوردي. صفي أي دهون.
- أضيفي الطماطم المهروسة ، مكعبات الطماطم (مع العصائر) ، مرق اللحم ، الفلفل الأخضر ، التوابل ، وكوب من الماء.
- يُغلى المزيج وتخفّف الحرارة وتترك على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة.
- قطعي اللازانيا إلى قطع وأضيفيها إلى الحساء على نار هادئة. تُغطى على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة أو حتى تنضج المعكرونة.
- ترفع عن النار وتقلب في السبانخ ويترك الحساء لمدة 5 دقائق.
- توضع الملعقة في أوعية وتوضع فوقها حسب الرغبة.
ملاحظة:
- الإضافات الاختيارية: جبنة ريكوتا (موصى بها) ، جبنة موزاريلا ، جبنة ريكوتا ، جبنة بارميزان ، ريحان طازج ، وبقدونس.
- يمكن أن تصبح المعكرونة طرية في الحساء إذا تركت في الحساء لفترة طويلة. في حالة الطهي في وقت مبكر ، قم بطهي الحساء ولكن لا تضيفي المعكرونة. يمكن إضافة المعكرونة عند إعادة تسخين الحساء.
أطباق رمضانية من المطبخ الإيطالي
كوكيز فطيرة التفاح
المكونات:
- 1 علبة عجينة فطيرة التفاح الجاهزة
- 1 علبة حشوة فطيرة التفاح
- 1 بياض بيضة
- 1-2 ملاعق كبيرة من السكر العادي (اختياري)
- كريمة مخفوقة للتقديم اختياري
طريقة التحضير:
- سخني الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت.
- توضع العجينة لمدة 15 دقيقة خارج الثلاجة حسب تعليمات العبوة. ضعي ورق الزبدة وضعي العجينة عليها. باستخدام قاطع دائري، تقطع العجينة لصنع 14 دائرة. يمكنك إعادة لف القصاصات لعمل المزيد من الدوائر او استخدامها لعمل شرائط بسماكة ¼ انش.
- تفتح علبة حشوة الفطيرة ويقطّع التفاح إلى قطع صغيرة.
- توضع ملعقة كبيرة ممتلئة من حشوة الفطيرة على كل دائرة. باستخدام شرائح المعجنات التي قطعها ، ننسج فوق كل دائرة شبكة.
- بمجرد اكتمال الشبكة ، استخدم نفس القاطع لقص أجزاء المعجنات الفائضة. تستخدم الشوكة لإنشاء تصميم على طول الحواف. تدهن كل قاعدة من البسكويت ببياض البيض وترش بالسكر.
- توضع على ورقة بسكويت مبطنة بورق زبدة وتخبز لمدة 12-16 دقيقة أو حتى تحمر.
أطباق رمضانية من المطبخ التونسي
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