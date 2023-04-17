البوابة - يمزج المطبخ الجيبوتي بين التأثيرات الأفريقية والفرنسية لإنتاج وجبات تشمل على لحم الضأن المشوي مع الفطائر اللذيذة وحساء الخضار والحلويات الجيبوتية الخاصة ، بالإضافة إلى العصائر الطازجة. كما يشتهر (السوق الشعبي) في مدينة جيبوتي بأسماكه المشوية بالفرن.

أطباق رمضانية من المطبخ الجيبوتي

السمبوسة

يُطلق عليه أيضًا اسم سموسة ، وهي مقبلات مثالية من المطبخ الجيبوتي لبدء وجبة الإفطار في رمضان. تقدم هذه المعجنات الصغيرة مقلية ومقرمشة وتكون عادة مصنوعة من اللحوم والبصل والخضروات. يتم تقديم السمبوسة المقلية ساخنة مع صلصة الفلفل الحار أو الزقر ، صلصة سميكة مصنوعة من معجون الطماطم والخضروات المبشورة.

مرق لحم الضأن الجيبوتي

يتأثر المطبخ الجيبوتي بشدة بجيرانها إثيوبيا والصومال واليمن وكذلك فرنسا المحتل السابق والهند إلى حد ما. نظرًا لكونه نقطة ساخنة على طريق التوابل القديم الذي شق طريقه إلى تمبكتو ، فإن البلاد لديها مجموعة من الأطباق الفريدة من نوعها. تعالوا نتعرف على أبرز الأطباق الجيبوتية

فاه- فاه

حساء جيبوتي كلاسيكي مصنوع من لحم الماعز والخضروات والفلفل الحار ، ويمكن أيضًا صنعه من لحم الإبل أو لحم الضأن. يتم تقديم هذا الطبق عادة مع خبز يشبه الإسفنج يسمى كانجيرو لامتصاص صلصة الحساء.

فطائر الموز الجيبوتية

هذه واحدة من الحلوى اللذيذة من المطبخ الجيبوتي . تقدم في كل المطاعم في جميع أنحاء مدينة جيبوتي ، أما الوصفة الأصلية فلا تحتوي على الحليب أو البيض - يتم استخدام الموز الناضج فقط والدقيق ورشة من جوزة الطيب. عادة ما يتم تقديم الفطائر الصغيرة مغطاة بمسحوق السكر أو العسل.

فطائر لاكسوكس أو جاليت جيبوتي (Laxoox)

هذه الفطائر مصنوعة من دقيق التيف والماء المحلى وتقلى كالبان كيك حتى يصبح لونها ذهبيًا، وتظهر ثقوب صغيرة على السطح. يقدم هذا الخبز المسطح مع الزبدة السائلة أو العسل أو يمكن غمسه في أطباق مثل مرق اللحم (اللقمد) أو (مسير وات) ، صلصة العدس الأحمر.

كامبابور (Cambaboor)

على عكس لاكسوس، يتم صنع الكامبابور للاحتفالات أو حفلات الاستقبال الفخمة. انه نسخة متطورة من الكانجيرو: مصنوع من دقيق البصل أو الثوم أو الذرة أو التيف ومزين ببذور الحبة السوداء أو اليانسون ، ويتم تعطير المزيج بالكركم ، مما يمنحه لونه الذهبي الملكي، ثم يُطهى ويقدم مع زبدة دهنية والزبادي الحلو.

المكبازة (Mukbaza)

وجبة السمك التقليدية اليمنية والأطباق الجانبية المصاحبة لها ، والمكبازة في الواقع نوع من الخبز المطوي ، وبعد طهيه ، يتم تقطيعه إلى قطع ومزجها بالعسل والموز أو التمر. تُقدم كبيوريه سميك مع بعض المكسرات ، وهي الغموس المثالي للأسماك اليمنية المطبوخة تقليديًا على الفحم.

يخنة لحم الضأن الجيبوتية (Skudahkharis)

يعد الطبق الوطني لجيبوتي . يتم تحضيره بشكل شائع خلال عطلة عيد الأضحى الإسلامية ، وهو مصنوع من الأرز ولحم الضأن والتوابل الأيورفيدية مثل الهيل. يمكن أيضًا تحضيره مع الدجاج أو لحم البقر أو السمك. يمكن أيضًا تقديمه فوق لاكسوس أو الأرز المصبوغ، يتم تقديمها جنبًا إلى جنب مع الدجاج المشوي وصلصة الزبدة التي تسمى نيتير كبة.

حلاوة (Xalwo)

تُنطق "هالو" أو "حلاوة طحينية" ، وتعني "حلو" ، وهي حلوى تُصنع خلال المناسبات الخاصة مثل حفلات الزفاف أو احتفالات العيد. جيبوتي هي المكان المناسب لك إذا كنت ترغب في تجربة بوسكوت الصومالي المقلي اللذيذ (البسكويت) أو المندزي (العجين المقلي المخمر) أو كعك الكاك السخي المصنوع من عجينة غنية بالتمر ، مخبوزة بالحليب ، الفانيليا ، جوزة الطيب و حبة البركة و تقدم مع السكر البودرة أو السمسم. لا تنسى تناوله مع الشاي بالحليب المكثف أو القهوة المنكهة مع القرفة والهيل والقرنفل.

صباياد (Sabayaad)

مثل المسمن المغربي ، صباياد مصنوعة من عجينة من الطحين والماء والملح وتحضر تقليديًا على الطريقة الصومالية ، على شكل مربعات مقلية قليلاً. يصنع الجيبوتيون أيضًا نوعًا آخر من الصباياد المملوء بالبصل واللحم أو الدجاج ، يسمى الفاديرا. يمكن الاستمتاع به على الإفطار مع العسل أو على العشاء مع الفول الحار الغني أو في الغداء مع سلطة التونة ، تمامًا كما يفعل الجيبوتيون!

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