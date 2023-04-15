أطباق رمضانية من المطبخ القطري

البوابة - تحتل الأطباق العربية التقليدية في المطبخ القطري مركز الصدارة في العديد من الأسر وتخلق أجواءً مفعمة بالحيوية خلال شهر رمضان. يفطر معظم الناس بالتمر واللبن متبوعًا بالحساء والحلويات ووجبة كبيرة بعد بضع ساعات، ولكن لكل منزل أيضًا تقاليده الرمضانية الخاصة.

أطباق رمضاني ة من المطبخ القطري

الشوربة

الشوربة طبق شهير جدًا في رمضان ولها مكانة كبيرة في المطبخ القطري . عادة ما يكون مصنوعًا من الدجاج أو اللحم مع الشوفان المطبوخ ببطء في المرق لدرجة أنه لا يمكن تمييز الشوفان من الدجاج أو اللحم. الشوربة غنية بالدجاج أو اللحم وخفيفة بسبب الشوفان بداخلها.

الهريس

الهريس هو من الأطباق العربية المشهورة الأخرى وتتشارك فيه عدة مطابخ خليجية منها المطبخ القطري . إنه مصنوع من القمح المطحون أو المخفوق المنقوع طوال الليل والدجاج أو اللحم. لها قوام يشبه العصيدة بعد طهيها. بعض الناس يضعون كل شيء في القدر معًا ، بينما يقوم البعض بطهي القمح في ماء مالح لبضع ساعات ثم يضاف الدجاج أو اللحم. يتم طهيها أكثر حتى يصبح الدجاج أو اللحم طريًا ويسقط من العظم. ثم يتم سحق اللحم وإضافته إلى خليط القمح. يضيف معظم الناس أيضًا القرفة والهيل لمذاق ونكهة محسّنين. يتم تقديم الهريس عن طريق سكب بعض السمن عليه للحصول على نكهة إضافية!

الثريد

الثريد هو طبق عربي شهير مصنوع من قطع كبيرة من لحم الضأن أو اللحم البقري المطبوخ في صلصة سميكة مصنوعة من معجون الطماطم ومعجون الطماطم ، ويضاف الخضار مثل الجزر والبطاطس والفاصوليا والجزر الأبيض ، مما يجعله طبقًا يشبه اليخنة. عند التقديم ، يوضع الثريد على خبز (خبز) يُقطع إلى قطع وينقع في الحساء. هذا يجعل الخبز طريًا ولذيذًا.

المجبوس

المجبوس هو الطبق الوطني في قطر، ويمكن العثور عليه غالبًا على مائدة الإفطار. هذا طبق من الأرز ويقدم مع الدجاج أو اللحم أو حتى القريدس. له رائحة ونكهة الأرز التي تأتي من خلطة التوابل الخاصة وأوراق الغار والبابريكا والهيل التي تضاف إلى الأرز عند الطهي. تقليديا ، يتم تقديمه على طبق كبير ويأكل الجميع مباشرة من الطبق.

المثروبة

تحظى المثروبة بشعبية كبيرة بين الأسر القطرية ، وخاصة في شهر رمضان. إنها مصنوعة من الدجاج المطبوخ ببطء مع الفاصوليا المهروسة ومغموس في عصيدة كريمية بالزبدة مصنوعة من القمح والبصل والطماطم والسمن والتوابل الخاصة. والنتيجة هي مزيج من النكهات المختلفة التي تتحد لتشكل عنصرًا أساسيًا في رمضان للأسرة القطرية.

اللقيمات

تعتبر اللقيمات ، واحدة من أكثر الحلويات المفضلة في قطر وغالبًا ما توجد في المنازل القطرية في وقت الشاي وخلال شهر رمضان. اللقيمات عبارة عن زلابية حلوة مصنوعة من الدقيق والخميرة والهيل والزعفران المخفوقة في عجينة ناعمة وسلسة ومقلية حتى تصبح ذات لون ذهبي جميل. كرات البهجة هذه مقرمشة من الخارج ولينة ومتجددة الهواء من الداخل. نظرًا لعدم وجود سكر في الزلابية الفعلية، يتم رشها أو غمسها في شراب السكر أو العسل أو التمر لجعلها حلوة وتقدم مع شاي الكرك أو القهوة العربية.

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